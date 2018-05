Un nouveau panneau routier sème la controverse à Anjou

Des résidents d’Anjou sont mécontents de la présence d'un nouveau panneau de signalisation routière, dont l’installation a été accompagnée d’une présence accrue des policiers qui multiplient les contraventions.

Deux panneaux indiquant l’obligation de tourner à droite sur le boulevard Châteauneuf à partir de l’avenue Azilda ont été installés il y a près d’un mois dans l’arrondissement d’Anjou.

Dario Ayala / Agence QMI

Des résidents du secteur dénoncent que la nouvelle signalisation les oblige à faire un long détour pour effectuer leurs trajets quotidiens.

Steve Turbide, qui habite l’avenue, s’est dit mécontent de devoir emprunter un chemin plus long où le trafic abonde pour se rendre à destination.

Hiriverto de los Santos, qui habite également sur Azilda, a aussi dû s’adapter. «Chaque fois que je veux rentrer chez moi, je dois faire un détour d’à peu près 7 à 8 minutes», a-t-il confié au «24 Heures».

Dario Ayala / Agence QMI

Le conseiller du district Anjou Est, Richard Leblanc, a expliqué que ces panneaux ont été installés pour satisfaire aux demandes de résidents qui se plaignaient de la vitesse et des multiples véhicules de transit qui empruntent l’avenue Azilda.

«Tu peux descendre jusqu’à Notre-Dame par cette rue-là. [Les automobilistes] veulent éviter la circulation. [Ils] descendent jusqu’à Hochelaga ou descendent jusqu’à Notre-Dame pour éviter l’échangeur Anjou», a-t-il expliqué.

Critiqué

Des résidents ont remarqué la présence accrue de policiers qui distribuent des constats d'infraction de 169 $ aux automobilistes qui contreviennent à la nouvelle signalisation.

«La police, chaque matin, arrête plus de 10 personnes», a raconté M. de los Santos.

Dario Ayala / Agence QMI

Aucun avis n’a été transmis aux résidents du secteur avant l’installation de la signalisation, a-t-il déploré.

Lors du passage du «24 Heures», des dizaines de véhicules ont pu être aperçus en train d’enfreindre la nouvelle signalisation.

Vandalisme

Depuis sa mise en place, l’un des deux panneaux s’est fait vandaliser. Un citoyen rencontré a mentionné qu’il avait été nettoyé à deux reprises, mais qu’il avait été vandalisé tout de suite après.

Dario Ayala / Agence QMI

Global News rapportait vendredi des propos du commandant Michael Chartrand, du Service de police de la Ville de Montréal, selon lesquels le panneau aurait été peint par l’arrondissement d’Anjou lui-même, ce qu’a nié le conseiller Leblanc.

«Si ça avait été l’arrondissement qui avait dit "on l’enlève", on l’aurait tout simplement enlevée, la pancarte, on ne l’aurait pas barbouillée», s'est-il exclamé.

M. Leblanc abordera lundi matin la problématique lors du comité de circulation. Une mesure atténuante qui permettrait le passage de voitures lors de certaines heures pourrait être adoptée.