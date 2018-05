Une chance de rentabiliser la mise

Les recettes du box-office ne représentent pas la seule source de revenus pour un film québécois. Les recettes de la VSD (vidéo sur demande), des ventes télé, et, dans certains cas, des ventes à l’étranger peuvent permettre aux distributeurs et aux producteurs de rentabiliser leurs investissements.

« La combinaison de tout cela est importante, insiste Patrick Roy, le président des Films Séville, un des plus importants distributeurs de films québécois au Québec.

« Quand tu lances un film en salles, il y a de grosses dépenses de mise en marché. On n’est pas rentable à cette étape-là. Mais c’est l’addition de tous les revenus qui fait qu’on devient capable plus tard de rentabiliser tout cela. Il y a des films sur lesquels on perd de l’argent. Mais c’est la somme de tout cela qui fait que ça fonctionne. Tout est important. »

Hier, Le Journal rapportait que malgré des succès comme Bon Cop Bad Cop et De père en flic, la majorité des films québécois qui ont pris l’affiche sur grand écran dans les quatre dernières années n’ont pas réussi à trouver leur public.

Depuis 2014, la SODEC et Téléfilm Canada ont versé 212 M $ pour la production et la mise en marché de films qui ont amassé des recettes de 52 M$.

TÉLÉ

Lors de la sortie du film, les distributeurs récoltent une portion des recettes au box-office et des ventes en DVD et vidéo sur demande. Mais les ventes de licences du film aux chaînes télé sont aussi importantes pour la rentabilité d’un film.

« Quand on est capable de savoir qu’on peut pré-vendre un film à Radio-Canada, TVA ou Super Écran, ça nous permet de diminuer le risque parce qu’on sait combien on peut avoir sur ces projets-là. Ça nous permet de dépenser davantage dans la campagne de mise en marché parce qu’on sait qu’on a des revenus assurés. C’est l’équilibre de tout cela qui fait qu’un film est rentable ou pas. »

Dans certains cas, le film peut être vendu à des distributeurs étrangers qui le mettront en marché dans leur pays. Des films comme Mommy de Xavier Dolan, La passion d’Augustine de Léa Pool et 1:54 de Yan England ont eu de belles carrières à l’étranger. « Nous, on vend le film à un distributeur étranger et lui fait le même travail que nous dans son pays », explique Patrick Roy.

Les producteurs contactés ont préféré ne pas révéler les montants des revenus provenant des autres plateformes.

Les étapes de la vie d’un film québécois

Photo Fotolia

1- La vidéo sur demande (VSD)

En règle générale, les films québécois deviennent accessibles en vidéo sur demande (VSD) quelques mois après leur sortie en salles. À l’heure actuelle, on peut trouver des films québécois sur pas moins de 11 plateformes de vidéo sur demande, dont Vidéotron (illico), Bell, Cogeco, iTunes, X-Box et PlayStation. « Les gens regardent de plus en plus les films chez eux, souligne le président de Films Séville, Patrick Roy. Le problème, c’est que la baisse des ventes de revenus des DVD n’a pas encore été compensée par l’augmentation des revenus de vidéo sur demande. C’est ça le défi pour les prochaines années. » Aussi, contrairement à la sortie en salles où le nombre de spectateurs peut être calculé, il est impossible pour les distributeurs de savoir exactement combien de gens voient les films en VSD : « On est capables de savoir combien il y a de commandes en ligne pour la vidéo sur demande, mais on ne peut pas savoir combien de personnes sont dans le salon pour regarder le film au moment de la location. On peut faire des estimations, mais ce n’est pas précis », explique M. Roy.

2- Le DVD

La date de sortie d’un film en DVD est la même que pour la vidéo sur demande. Mais la popularité grandissante de la VSD coïncide avec le déclin du marché du DVD.

« Parce que c’est un marché qui est en déclin, on ne produit plus des DVD pour tous les films québécois qui sortent, admet Patrick Roy. On connaît assez bien le marché pour savoir qu’il y a des fois où ce n’est pas rentable de produire des DVD d’un film. »

3- La télévision payante

La fenêtre de la VSD dure environ quatre mois. Le film atterrit ensuite à la télévision payante. « Dans notre cas, on a une entente avec Super Écran, qui nous achète une licence pour la diffusion de nos films. La fenêtre de diffusion sur Super Écran varie, mais peut aller jusqu’à 18 mois », indique Patrick Roy. Le nombre de personnes qui voient les films reste toutefois un mystère, parce que Super Écran ne fournit pas de données de cotes d’écoute.

4- La télévision conventionnelle

Sans surprise, c’est souvent quand ils sont présentés au petit écran sur une chaîne conventionnelle comme TVA ou Radio-Canada que les films québécois sont vus par le plus grand nombre de spectateurs. Un film québécois diffusé à heure de grande écoute peut être vu par quelques centaines de milliers de personnes lors de sa première diffusion. C’est souvent plus que le nombre de spectateurs que le film en question a attiré dans les salles de cinéma pendant les semaines où il était à l’affiche. Les chaînes de télé conventionnelles doivent acheter les droits de diffusion d’un film à son distributeur. Et la plupart du temps, ces droits sont négociés avant même que le film ait été tourné. « Dès que les films sont financés, on va les “pitcher” à Radio-Canada ou TVA, raconte Patrick Roy. Plus le film a le potentiel de rejoindre un large public, plus les chaînes vont payer cher parce qu’ils savent qu’ils vont pouvoir vendre de la publicité pendant la diffusion. »

5- La vidéo sur demande avec abonnement (les Netflix, Hulu et autres)

À part quelques exceptions (comme pour Les affamés récemment), les films québécois arrivent rarement sur ce genre de plateforme.

6- Éléphant

Ce service de vidéo sur demande disponible sur illico et iTunes propose une sélection de longs métrages québécois qui ont été restaurés par Éléphant, mémoire du cinéma québécois, un projet philanthropique entièrement financé par Québecor. Depuis sa création en 2007, Éléphant a restauré et numérisé plus de 225 films québécois.