BOWMANVILLE | Andrew Ranger n’a pas caché sa frustration quand il a appris qu’il avait été rétrogradé de la deuxième à la 12e position à l’issue d’une course particulièrement mouvementée où, parfois, tous les coups étaient permis.

Les officiels de la série NASCAR Pinty’s l’ont pénalisé en condamnant le comportement « agressif » du pilote de Granby quand il a tenté de doubler Kevin Lacroix au dernier tour.

« C’est une décision inacceptable, a-t-il insinué d’entrée de jeu. Jamais je ne méritais cette pénalité. Ici à Mosport, on a vécu des accrochages sans retenue et jamais les pilotes impliqués n’ont été sanctionnés dans le passé, que ce soit en NASCAR Pinty’s et dans la série des Camionnettes Camping World. Je ne comprends pas. »

Puissance limitée

Ranger a aussi expliqué qu’il était incapable de maintenir le rythme des meneurs, désavantagé, dit-il, par la puissance limitée de son moteur.

« Encore là, NASCAR nous fait la vie dure depuis longtemps, a-t-il poursuivi. On impose des restrictions à notre moteur [Chrysler], contrairement aux autres équipes. »

« En ligne droite, on se fait dominer comme ce n’est pas possible. Les seuls endroits où je peux tenter des manœuvres, c’est dans les virages plus serrés... C’est ma seule opportunité de me battre avec les meilleurs. »

Lacroix, lui, n’a pas voulu critiquer le geste de Ranger à sa sortie de voiture, tout en avouant qu’il avait commis une « petite erreur » dans le virage fatidique.

« Ma voiture s’est légèrement déstabilisée, a expliqué le pilote de Saint-Eustache, et c’est à ce moment qu’il a tenté de me dépasser. Je vais consulter les reprises vidéo avant de porter un jugement.

« C’est par contre malheureux que le tout se termine ainsi. La victoire était proche, nous avons été dominants pendant une grande partie du week-end », a conclu celui qui a mené 41 des 51 tours de la course.