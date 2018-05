À la conquête de la planète

À quelques semaines de sa sortie en salle au Québec, le nouveau film de Denys Arcand, La chute de l’empire américain, a déjà amorcé sa carrière internationale sur les chapeaux de roue. Le film mettant en vedette Alexandre Landry et Maripier Morin a été vendu la semaine dernière au prestigieux distributeur américain Sony Pictures Classics et sera distribué dans au moins une vingtaine de pays à travers le monde.

En plus de lancer le film québécois sur le territoire américain, Sony Pictures Classics s’occupera de sa sortie en Australie, au Mexique et dans plusieurs pays de l’Amérique latine. Mais ce n’est pas tout : La chute de l’empire américain a aussi été acheté par d’autres distributeurs ailleurs dans le monde, dont notamment en Chine, en Espagne et en Russie.

« Nous sommes extrêmement contents de toutes ces ventes et particulièrement de celle aux États-Unis, s’est réjoui la productrice Denise Robert en entrevue au Journal.

« Denys et moi connaissons les dirigeants de Sony Pictures Classics depuis longtemps et je sais que Denys avait très envie de retravailler avec eux. Ils ont distribué dans le passé ses films Jésus de Montréal et Love and Human Remains. Ce sont des gens qui ont un goût exquis et qui sont très sélectifs dans les films qu’ils achètent. Quand un film est distribué par Sony Pictures Classics, c’est un gage de qualité. »

Premiers contacts

Cette vente a été officialisée la semaine dernière pendant le Festival de Cannes, mais des démarches avaient été entreprises quelques jours avant le début de l’événement, souligne Denise Robert.

« La semaine avant Cannes, j’ai envoyé un mot aux gens de Sony Pictures Classics pour leur demander s’ils étaient intéressés à voir le film avant Cannes. Ils m’ont répondu en écrivant YES en lettres majuscules. Je leur ai envoyé un lien pour voir une copie non finale du film le vendredi et ils m’ont écrit le mardi pour me dire qu’ils étaient très intéressés. Ils ont ensuite revu le film lors d’une projection privée à Cannes. C’est là qu’ils ont dit à Anick Poirier (qui s’occupe des ventes du long métrage) qu’ils adoraient le film et qu’ils voulaient non seulement le distribuer aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine. »

Selon Denise Robert, La chute de l’empire américain sortira aux États-Unis à la fin de l’année dans une version sous-titrée en anglais : « Ils visent une sortie tard à l’automne ou au début de l’hiver. C’est parfait pour nous parce que c’est la période parfaite pour lancer ce genre de films aux États-Unis. On est très gâtés ».

Pour Anick Poirier, la responsable des ventes pour Séville International, les affaires ont été bonnes pour La chute de l’empire américain au marché du Festival de Cannes. D’autres ventes pourraient d’ailleurs être annoncées bientôt : « Il y a des offres sur la table pour la France et l’Italie et on discute avec l’Allemagne. On sent beaucoup d’intérêt pour le film ».

► La chute de l’empire américain prendra l’affiche au Québec le 28 juin.