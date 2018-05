Des avocats goûtent au capital de risque

Les investisseurs en capital de risque sont de plus en plus présents dans le démarrage et l’expansion des entreprises d’ici et d’ailleurs. Il n’y a jamais eu autant d’argent disponible pour les jeunes entreprises qui vont changer les règles du jeu dans plusieurs marchés. Régulièrement, Le Journal va recenser pour nos lecteurs les investissements marquants de la semaine.

La firme BCF Avocats lance un fonds de 5 millions de dollars

Photo courtoisie

Le cabinet montréalais BCF lance un fonds de 5 M$ pour soutenir les jeunes entreprises technos. À coups de 500 000 $ par année, son président Sergio A. Escobar espère les aider à dénicher des clients. « Il y a beaucoup de sociétés de haute technologie qui veulent s’établir à Montréal. Et là, c’est une opportunité d’affaires. Ce momentum-là, on ne l’avait pas il y a deux, trois ans », indique-t-il.

Une jeune entreprise de Québec au secours des petits restos

La jeune entreprise d’outils de commande branchés pour les restos UEAT fait son entrée aux États-Unis. « On permet aux petits joueurs d’avoir la même puissance qu’un grand groupe comme McDo », dit son PDG Martin Lafrance, après une ronde de 3 M$. La PME veut multiplier par dix son nombre d’employés pour le faire passer de 20 à 200 d’ici deux ans.

Algolux attire l’œil de General Motors

L’entreprise montréalaise Algolux, qui a développé un système de vision pour les voitures autonomes, amasse près de 13 millions de dollars auprès de General Motors Ventures, Drive Capital, Intact Ventures et Real Ventures. Le PDG d’Algolux Allan Benchetrit estime à plus de 45 milliards le nombre de caméras qui envahiront le marché d’ici cinq ans.

Richard Branson veut livrer la marchandise

Photo courtoisie, WENN

Le grand patron de Virgin, Richard Branson, s’attaque au marché du transport de marchandises à haute vitesse en lançant le projet DP World Cargospeed. Virgin Hyperloop One et le port DP World, basé aux Émirats arabes unis, pensent pouvoir faire voyager les biens de consommation à plus de 1000 km/h dans ce système imaginé par Elon Musk.

Polystyvert et Total veulent récupérer le « styromousse »

La jeune entreprise techno verte montréalaise Polystyvert, capable de recycler le polystyrène, s’allie au géant pétrolier français Total pour faire des produits plus écolos. La chef de la direction de Polystyvert Solenne Brouard, qui a fondé la compagnie il y a sept ans, veut travailler avec Total pour mettre au point des produits recyclés moins dommageables pour la planète.

► Si vous avez des nouvelles touchant des investissements dans de jeunes entreprises d’ici, envoyez votre info à yves.daoust@quebecormedia.com