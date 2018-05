Disparition de Gilles Giasson: le témoignage d’un éboueur aidera-t-il à élucider l’affaire?

Dans les jours précédents le meurtre de François Lefebvre à Sherbrooke et la disparition de Gilles Giasson à Trois-Rivières; François Asselin attendait impatiemment les éboueurs non loin de l’appartement qu’il partageait avec son père, M. Giasson, rue Sainte-Cécile à Trois-Rivières.

«Il était déjà à côté des bacs et m'attendait. Je lui ai dit qu'on ne ramasse pas les sacs de feuilles à cet endroit et qu'il y aura une collecte spéciale dans les prochains jours. Il m'a tendu 20$ et il m'a dit: Ferme ta gueule», a raconté Patrick Rouillard à TVA Nouvelles.

L’éboueur ajoute. «On a embarqué les sacs. (...) Il m'a demandé d'activer la presse avant de partir. C'est ce que j'ai fait.»

Asselin à la télévision

C'est en voyant le même homme six jours plus tard à la télévision après son arrestation à Sherbrooke que Patrick Rouillard a compris que le contenu de ces sacs pouvait sans doute dénouer l'affaire.

C'est son témoignage concernant sa rencontre avec François Asselin, le 11 mai dernier, qui aurait conduit les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec à fouiller aujourd'hui une zone précise du site d’enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès, près de Trois-Rivières.

Les policiers sont à la recherche d’indices, d’éléments de preuve, dans ce site où 200 camions déchargent quotidiennement leurs ordures.

«Nous ne sommes pas ici au hasard. On a une quinzaine de personnes à l'oeuvre. Une pelle mécanique est utilisée. Il y a beaucoup de déchets enfouis. On fait aussi des recherches manuellement. Nous sommes à la recherche d'indices ou d'éléments qui pourraient être reliés à la disparition de Gilles Giasson.

Scène de crime

François Asselin, 35 ans, considéré comme un témoin important par la SQ, partageait le loyer de la rue Sainte-Cécile avec son père de 67 ans. La Sûreté du Québec (SQ) y a d’ailleurs déployé samedi une équipe d’enquêteurs et de spécialistes du Laboratoire de science judiciaire et de médecin légale afin de passer au peigne fin ce qu’elle considère comme une scène de crime.

Officiellement, Gilles Giasson, a été porté disparu vendredi par des proches, mais la SQ ne saurait pas exactement à quand remonte la disparition du sexagénaire.

François Asselin a été arrêté vendredi puis accusé à Sherbrooke de meurtre non prémédité et d’outrage à un cadavre. Sa victime présumée est François Lefebvre, 59 ans. Les deux hommes étaient des collègues de l'entreprise Martel Express de Trois-Rivières.