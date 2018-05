Et puis, aura-t-on un bel été?

« Aura-t-on un bel été ? » C’est la question la plus posée aux météorologues. Les autres sont : « On va-tu avoir beaucoup de neige cet hiver ? » Ou encore : « Va tu faire beau demain ? »

Quant aux précipitations, on s’attend à une saison moyenne, avec les quantités habituelles, sauf dans l’est, le Bas-du-Fleuve et la Gaspésie notamment, où la pluie sera plus rare.

Lorsque la mer est plus chaude de 2 à 3 degrés par rapport à la normale, on a un effet El Nino, qui agit comme une chaufferette. Quand les températures sont plus froides que la normale, on a l’effet inverse réfrigérant, appelé la Nina.