Victoria day? La fête de Dollard? La fête des Patriotes? Ce jour férié surréaliste où le citoyen du Québec choisit le sens du jour chômé...

Et pourtant, il y a quinze ans, le gouvernement du Québec avait tranché de la question; le lundi qui précède le 25 mai de chaque année serait l’occasion de souligner l’importance de la lutte des Patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur nation, pour sa liberté politique et pour l'établissement d'un gouvernement démocratique.

N’en demeure pas moins que dans l’usage, témoignage de ces limbes qui caractérisent notre nation, chacun continue de nommer ce jour férié à sa façon.

En Outaouais, là où la population anglophone est importante, n’essayez pas de référer à la fête des Patriotes! C’est Victoria Day. Ou la fête de la Reine.

J’y vois aussi une espèce de rapport trouble avec notre histoire, notre passé. Comme si rappeler la lutte, sanglante, des Patriotes indisposait la population. Il ne faut pas causer de ces choses-là. Et surtout, on n’enseigne que peu les détails de cette époque-là.

Sur nos rapports troubles avec l’histoire, c’est le jour idéal pour revenir à ceci de l’historien Éric Bédard :

« L’histoire, ce sont bien sûr des connaissances, une culture. Ces connaissances nous permettent de comprendre le présent. C’est beaucoup, c’est énorme. Ces connaissances éclairent le fonctionnement de nos institutions, les choix de nos prédécesseurs, les luttes des uns et des autres. Grâce à l’histoire, nous comprenons mieux comment notre société en est arrivée là... Elle donne du champ à notre compréhension du monde. Elle relativise aussi les malheurs du présent et à traverser les périodes plus sombres.

Mais l’histoire est aussi liée à l’identité. Grâce à l’histoire, nous savons mieux qui nous sommes. Éduquer à la citoyenneté, c’est présenter le récit des origines. C’est découvrir à quelle aventure collective on participe. Or dans notre cas, cette aventure a été bien incertaine. Ce qui nous distingue des autres, ce n’est pas la modernité que nous partageons avec tous les peuples d’Occident. Ce qui nous distingue, c’est précisément cette histoire unique, cet héritage culturel fragile, conservé puis développé par nos devanciers. La grande majorité des Québécois n’auront que leurs cours du secondaire pour comprendre cela. »

Et c’est précisément en cette journée nationale des Patriotes que nous pouvons revenir sur une période sombre de notre histoire qui nous permet de comprendre « comment notre société en arrive là » où elle se trouve actuellement.

La lutte pour l’indépendance politique de la nation, au Québec, est indissociable de ses fondements historiques. Cette cause doit s’inscrire dans la modernité, certes, mais la vider de son caractère identitaire historique serait l’équivalent de la vider de son âme.

Un peu comme on tente de le faire pour une nation à qui on refuse le droit de l’enseignement de son histoire nationale. Génération après génération. Ou si peu.

La meilleure façon de comprendre l’essence du combat des Patriotes, c’est de revenir au testament politique de François-Marie-Thomas Chevalier de Lorimier, quelques heures avant que le gouvernement anglais ne procède à son exécution, par pendaison :

« Mes vues et mes actions étaient sincères et n'ont été entachées d'aucun [des] crimes qui déshonorent l'humanité et qui ne sont que trop communs dans l'effervescence des passions déchaînées. Depuis 17 à 18 ans j'ai pris une part active dans presque toutes les mesures populaires, et toujours avec convictions et sincérités. Mes efforts ont été pour l'indépendance de mes compatriotes. Nous avons été malheureux jusqu'à ce jour. La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers, un plus grand nombre sur la terre de l'exil, avec leurs propriétés détruites et leurs familles abandonnées sans ressources aux rigueurs d'un hiver canadien. Malgré tant d'infortune, mon cœur entretient encore son courage et des espérances pour l'avenir. Mes amis et mes enfants verront de meilleurs jours, ils seront libres. Un pressentiment certain, ma conscience tranquille me l'assurent. Voilà ce qui me remplit de joie lorsque tout est désolation et douleur autour de moi. Les plaies de mon pays se cicatriseront.

Après les malheurs de l'anarchie d'une révolution sanglante, le paisible Canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout concourt à ce but; les exécutions même. Le sang et les larmes versés sur l'autel de la liberté arrosent aujourd'hui les racines de l'arbre qui fera flotter le drapeau marqué des deux étoiles des Canadas. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Pauvres orphelins; c'est vous que je plains. C'est vous que la main sanglante et arbitraire de la loi martiale frappe par ma mort. Vous n'aurez pas connu les douceurs et les avantages d'embrasser votre père aux jours d'allégresse, aux jours de fête. Quand votre raison vous permettra de réfléchir, vous verrez votre père qui a expié sur le gibet des actions qui ont immortalisé d'autres hommes plus heureux. Le crime de votre père est dans l'irréussite. Si le succès eût accompagné ses tentatives, on eût honoré ses actions d'une mention respectable. « Le crime fait la honte et non pas l'échafaud. » Des hommes d'un mérite supérieur au mien m'ont déjà battu la triste carrière qui me reste à courir de la prison obscure au gibet. Pauvres enfants! Vous n'aurez plus qu'une mère tendre et désolée pour soutien [et] si ma mort et mes sacrifices vous réduisent à l'indigence, demandez quelques fois en mon nom, je ne fus pas insensible aux malheurs de l'infortune.

Quant à vous mes compatriotes! Puisse mon exécution et celle de mes compagnons d'échafaud vous être utiles. Puissent-elles vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais. Je n'ai plus que quelques heures à vivre, mais j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux dus à mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier, pour eux je me sépare de mes jeunes enfants, de mon épouse, sans autre appui que mon industrie et pour eux je meurs en m'écriant : Vive la Liberté, Vive l'indépendance. »

Si nous avions la moitié d’une conscience « nationale » de notre histoire commune, nous refuserions que ce jour soit fêté par une référence au gouvernement anglais qui a pendu les Patriotes.

Mais qui se soucie de l’histoire? Qui s’émeut encore de « l’irréussite » de la lutte des Patriotes? Certains vous diront que cette nation n’attend que le coup de grâce, qu’elle est mûre pour la capitulation.

Toutefois, la lutte pour l’indépendance nationale est plus grande que nos échecs du présent, que la lassitude d’une génération, que le sentiment d’impuissance induit par un règne sombre.

Notre espoir il est là. Il réside en ce que malgré les pires contraintes, contre vents et marées, 180 ans plus tard, l’esprit des Patriotes n’est pas éteint. Cette nation-là a courbé l’échine dans le passé, mais on ne l’a jamais vu s’éteindre.

À nous de le rappeler.