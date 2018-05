Ils n’ont pas cru aux symptômes d’une détenue

Des infirmiers du pénitencier de Joliette n’ont pas cru aux symptômes d’une détenue transgenre, qui est décédée d’une crise de cœur, pensant qu’elle était simplement anxieuse.

Laura-Ann Cordeau a été retrouvée morte le 1er février 2017 dans sa cellule.

La dame, qui purgeait une peine de détention à vie pour meurtre non prémédité, semblait dormir lorsqu’une codétenue a constaté qu’elle ne respirait plus.

Mme Cordeau avait été transférée à l’établissement pour femmes de Joliette environ un mois plus tôt, apprend-on dans le rapport du coroner Pierre Bélisle, rendu public récemment.

Laura-Ann s’appelait auparavant François Cordeau et était détenue dans un pénitencier pour hommes. Elle prenait alors une médication pour un trouble anxieux, qu’elle a cessée après son transfert.

D’après le coroner, un psychologue qui a rencontré Mme Cordeau à deux reprises a confirmé « qu’elle ne présent[ait] aucun signe d’anxiété ».

Douleurs thoraciques

Dans la semaine précédant son décès, la femme de 40 ans s’est néanmoins rendue à neuf reprises à l’infirmerie du pénitencier, se plaignant de douleurs thoraciques, de problèmes respiratoires et d’engourdissement.

La détenue a notamment indiqué être essoufflée en montant un escalier, ressentir une « barre au-dessus de l’estomac » et se réveiller toutes les 20 minutes la nuit. Chaque fois, les infirmiers ont cru que la détenue était tout simplement anxieuse.

« Elle se représentera aux services infirmiers à trois reprises [la veille de sa mort] avec les mêmes symptômes et la même position des infirmiers : les signes vitaux sont normaux, c’est l’anxiété le problème, et la solution : la reprise de la médication abandonnée », résume le coroner Bélisle.

Elle a insisté pour voir un médecin, mais personne n’a donné suite à ses demandes. Or, le pathologiste a découvert, lors de l’autopsie, que Mme Cordeau souffrait d’une maladie coronaire et qu’elle a fait un infarctus la semaine avant son décès. C’est un second infarctus, combiné à la prise d’amphétamines, qui a causé sa mort.

Le coroner souligne que personne n’a cru bon de faire passer un électrocardiogramme à la détenue. Cela aurait pu révéler les signes d’une crise de cœur.

Recommandations

Me Pierre Bélisle recommande que l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) revoie la qualité des soins dispensés à Mme Cordeau et informe les membres concernés des lacunes à corriger, le cas échéant.

Le coroner recommande aussi à Service correctionnel Canada (SCC) de revoir la procédure de communication entre les intervenants du domaine de la santé pour améliorer les services aux détenus.

L’OIIQ n’a pas voulu confirmer ou infirmer si une enquête était en cours. Une porte-parole du SCC a indiqué que le décès d’un détenu est pris « très au sérieux » et que les recommandations seraient examinées.