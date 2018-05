La fois où je suis allée voir ce que ça fait, un délégué général du Québec à Londres

À quoi ça sert, une délégation générale? Les délégués généraux ne sont-ils qu’une brochette d'individus très privilégiés, gâtés par le gouvernement pour bons services rendus?

Comme (je l’imagine) bien des Québécois, je me demandais ce qu’un tel poste à l’étranger, évidemment grassement payé par les deniers publics, rapporte réellement... (En 2017, le prédécesseur de l’actuel délégué touchait un salaire de 111 611 $ par an, plus une allocation annuelle de 49 710 $). Et ça, c’est sans compter le salaire des autres employés (17 en tout) de la délégation et tous les frais afférents au bureau en plein cœur de Londres!

En gros, je me demandais ce que ça fout, un délégué général.

Ne reculant devant rien pour répondre à ce grand questionnement, j’en suis venue à la conclusion que je devais aller voir par moi-même, de mes propres yeux, ce que ça mange en hiver, un délégué général... (Bon, OK, au printemps!)

Quelques courriels plus tard, j’avais un rendez-vous avec John Anthony Coleman, le nouveau délégué général du Québec à Londres. Youpi!

Deux semaines après, j’étais au 59, Pall Mall, à Londres, dans l’un des quartiers les plus prestigieux de la ville, afin de rencontrer M. Coleman.

Photo Marie-Renée Grondin

En attendant notre rencontre, j’ai pu observer les photos du premier ministre Philippe Couillard et de la ministre des Relations internationales, Christine Saint-Pierre, qui décoraient le hall d’entrée du bureau, situé à quelques minutes de Buckingham Palace. (Allô, la reine!)

Photo Marie-Renée Grondin

Pas une nomination partisane

Contrairement à plusieurs de ses homologues souvent nommés de façon partisane, Me John Anthony Coleman, l'ex-associé-directeur de Norton Rose Canada, a lui-même engagé, de son propre aveu, les démarches en vue de devenir délégué général du Québec à Londres et ainsi succéder à Christos Sirros en avril dernier.

«Dans mon cas, je n’étais pas actif en politique, d’aucune façon, mais j’avais beaucoup d’expérience à Londres parce que le cabinet pour lequel je travaillais est un cabinet international et [je faisais partie du] comité exécutif global ici [à Londres]. J’ai aussi étudié à Oxford trois ans. J’ai fait des entrevues aux emplois supérieurs du Québec, comme n’importe quel sous-ministre. Ç’a été tout un processus. Une fois que j’ai vu que c’était possible, c’est sûr que je me suis mis beau pour aller à ces rencontres-là!» a-t-il dit en riant.

Le directeur Affaires politiques et publiques de la délégation, Frédéric Tremblay, qui assistait à l'entretien, a ajouté son grain de sel.

«Une personne comme John, qui vient d’un autre monde mais qui a beaucoup de contacts à Londres, qu’il a bâtis durant toute sa carrière, nous amène ailleurs. Il nous ouvre des portes en finances, dans des cabinets d’avocats qui ont des contacts importants, etc. Donc, nous, c’est une crédibilité importante d’aller chercher quelqu’un de sa stature. Un fonctionnaire de carrière, j’en suis un, j’ai beaucoup de respect pour ça, mais sur une scène comme Londres, pour se démarquer, on part avec un avantage quand on a quelqu’un comme lui, qui a un passé ici», a-t-il plaidé.

Un emploi du temps... «varié»

Et non, les délégués généraux ne sont pas assis sur leurs lauriers. Du moins, pas Anthony John Coleman, qui semble d’ailleurs apprécier son emploi du temps plutôt varié, lui qui, en plus du Royaume-Uni, est aussi responsable du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège, de la République d'Irlande et de la Suède.

Appelé à décrire une journée typique dans le cadre de ses fonctions, le dignitaire évoque en premier lieu son mandat prioritaire, soit celui d’appuyer les exportations québécoises sur les territoires qu’il couvre.

«Nous avons une section relations publiques, une section économique, une section culturelle et, donc, je vais, par exemple, accompagner des entreprises québécoises qui sont en mission. [...] Souvent, avec le département d’économie, on organise des rencontres avec des joueurs dans leur domaine qui pourraient être utiles pour les exportations du Québec [...] Dans la même journée, je peux aussi faire des rencontres avec des institutions académiques, pour travailler sur des partenariats avec des universités au Québec, que ce soit en sciences et innovation ou en culture, en littérature... Au niveau culturel, on aide nos artistes québécois à rayonner sur le territoire. On a des gens, ici, qui connaissent très bien les producteurs, des gens qui embauchent du talent, achètent des spectacles, et on collabore avec plusieurs. Il y a un peu de tout», a-t-il exposé.

D’ailleurs, à cet effet, la délégation produit, à raison de trois fois par année, une brochure culturelle intitulée Québec Culture qui répertorie tous les événements culturels québécois présentés au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques! (Vous pouvez consulter l’édition mai-août juste ici)

«Redonner» au Québec

En quittant ses fonctions chez Norton Rose, l’avocat de formation voulait «faire autre chose», mais était encore bien loin de rêver à la retraite.

Le poste qu’il occupe aujourd’hui à Londres (et pour les trois à cinq prochaines années), il l’a souhaité. Il espère d'ailleurs que l’exercice de ces fonctions lui permettra de «redonner» au Québec.

«Je me sens vraiment choyé d’avoir cette opportunité ici. Je le dis tous les jours! Je marche de mon appartement à travers Green Park et je me dis: “Mon Dieu! Je suis chanceux.” Ça va paraître un peu banal, mais vraiment, toute la carrière que j’ai eue, je l’ai eue grâce à l’opportunité que j’ai eue de grandir au Québec. Moi, je pense que si je peux redonner un peu... Je sais que ça a l’air un peu idéaliste, mais je veux redonner! C’est une occasion en or, j’apprécie cette occasion», a-t-il affirmé.

Ainsi, au cours de son mandat, il se donne pour objectif de «faire rayonner encore plus le Québec».

«Je veux que le Québec soit connu mondialement... Le talent québécois, que ce soit le talent en affaires, le talent en innovation, le talent culturel, je veux qu’il rayonne encore plus. Déjà, on est connus, mais il y a de la place à l’amélioration», a-t-il conclu.