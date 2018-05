La province en vedette chez National Geographic

Le talentueux photographe Mathieu Dupuis invite les lecteurs à parcourir le Québec d’un bout à l’autre dans un beau livre publié dans la prestigieuse maison d’édition américaine National Geographic, Québec.

Publié en collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, cet ouvrage de 272 pages fait découvrir les villes, la campagne, les gens et la grande nature du Québec. Mathieu Dupuis a consacré sept années à ce projet qui l’a conduit dans toutes les régions du Québec, des Laurentides à la région montréalaise, en passant par la Gaspésie et le nord du Québec.

Sept ans de travail

« J’ai fait d’autres collaborations avec National Geographic, mais c’est mon premier livre solo avec eux. Avant, c’était des collaborations pour les magazines ou sur le web. Depuis que je suis jeune, je rêvais de travailler pour eux. Ç’a pris des années pour trouver le projet parfait. C’est l’aboutissement naturel : toutes les étoiles s’alignaient. Mais c’est des années de travail pour réunir les conditions à ce projet. Je suis d’autant plus content que ce soit fait », a-t-il partagé, en entrevue.

« C’est un peu ma paye pour mes folies, mon rythme de vie fou, de passer des mois à me lever à trois heures du matin, jour après jour. Après un certain temps, on se dit : “Pourquoi j’ai fait ça ?” C’est tellement intense, tous les sacrifices personnels. Mais quand ça arrive, que c’est fait et que les gens apprécient le travail qui a été fait, ça vient équilibrer ce sentiment », a-t-il poursuivi.

Mathieu Dupuis compte sept ans de travail pour accomplir ce projet. Il a soumis près de 3000 images. Simplement pour la page couverture, il a proposé 250 photos au comité d’édition. C’en est une présentant l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac et le lac Memphrémagog, dans les Cantons de l’Est, qui a été retenue.

« On n’est pas dans les grands clichés qu’on est habitués de voir. C’est une photo qui représente en même temps le terroir, l’histoire, la géographie, avec le mont Owl’s Head et le lac Memphrémagog. »

Un pays contrasté

Avec son œil de photographe, Mathieu trouve que le Québec est un endroit très contrasté qui a beaucoup à offrir à un voyageur, en matière d’expérience.

« Ce n’est vraiment pas une destination linéaire et uniforme. Ce qui est hallucinant, au Québec, c’est qu’on a une mosaïque de saisons qui fait valser le paysage. De mois en mois, ce n’est jamais pareil. » « Et au-delà de ça, la gamme de paysages dicte le style de vie des gens. Le style de vie de la Gaspésie n’est pas comme celui de l’Abitibi-Témiscamingue, de Montréal, ou du nord du Québec. »

Ses coups de cœur viennent des régions éloignées, qui font contraste avec les paysages du sud du Québec, où il habite. « Quand je vais à Havre-Saint-Pierre, Cap-aux-Meules ou Puvirnituq, je vais chercher l’exotisme que je vais retrouver, par exemple, à l’étranger, parfois. »

►Mathieu Dupuis, Québec. National Geographic, 272 pages.

LE LIVRE ET L’AUTEUR

Photo courtoisie Mathieu Dupuis est un photographe professionnel originaire de l’Abitibi-Témiscamingue, maintenant basé à Montréal.

Québec est publié en version anglaise et en version française.