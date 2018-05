L'amphithéâtre des Blues change de nom

L’amphithéâtre des Blues de St. Louis portera un nouveau nom, car le Scottrade Center devient l’Enterprise Center en vertu d’une nouvelle entente, a annoncé l’équipe lundi.

Spécialisée dans la location de véhicules, Enterprise a été fondée à St. Louis et y a érigé son siège social. La modification sera en vigueur le 1er juillet.

«L’année dernière, nous avons célébré des anniversaires importants dans notre ville natale : 50 ans pour les Blues et 60 ans pour Enterprise, a rappelé Ann Taylor Kindle, présidente de la Fondation Enterprise Holdings. Nous avons hâte de créer des moments mémorables dans l’enceinte de l’Enterprise Center.»

Le domicile des Blues, dont la capacité s’élève à 18 724 spectateurs, fait actuellement l’objet de rénovations. Ouvert en 1994, l’édifice y accueilli les Blues successivement sous les noms de Kiel Center (jusqu’en 2000) et de Savvis Center (jusqu’en 2006). La bâtisse est la cinquième plus vieille sur le circuit, derrière le Madison Square Garden de New York (Rangers, 1968), le Scotiabank Saddledome de Calgary (Flames, 1983) le Honda Center d’Anaheim (Ducks, 1993) et le SAP Center de San Jose (Sharks, 1993).