Les Capitals forcent la tenue d'un septième match

Les Capitals de Washington ont évité l’élimination dans leur propre fort, dimanche soir, au match numéro six de la finale de l'Association de l'Est contre le Lightning de Tampa Bay, l'emportant 3-0.

T.J. Oshie a enfilé son premier but de la série en deuxième période en plus de faire mouche dans une cage déserte et Devante Smith-Pelly a inscrit le but d'assurance avec moins de 10 minutes à faire pour forcer la tenue d'un septième et dernier match.

Les deux rivaux disputeront un match sans lendemain à Tampa, mercredi soir. Le gagnant de cette confrontation retrouvera les Golden Knights de Vegas à la prestigieuse finale de la Coupe Stanley.