Les fans ont eu tort !

TORONTO | Les fans qui ont boudé le combat entre Adonis Stevenson et Badou Jack parce qu’ils boudent Stevenson ont eu tort.

Peut-être pas au niveau de leurs principes qui sont respectables, mais certainement du point de vue de la boxe.

On a eu droit à un vrai combat de guerriers. Le combat de l’année parmi ceux dont on a été témoins.

Et, à la fin, même s’il a sauvé sa ceinture à force de chien et de détermination à renverser la vapeur, Adonis Stevenson n’avait certainement pas l’allure d’un vainqueur. Tout comme on ne l’avait pas connu aussi affable et détendu depuis quatre ans pendant la semaine, c’est un Stevenson humble et conscient qu’il avait évité de justesse le désastre qui a tenu un point de presse jusqu’au petit matin.

Humble, mais champion. Et lui a eu le courage de s’affirmer comme un champion : « Je suis encore champion et s’il y a un match revanche, il va se dérouler au Canada. Québec, Montréal ou Toronto, je vais en discuter avec Al Haymon », a-t-il dit d’une voix posée.

Mais son « promoteur » Yvon Michel n’avait pas la même audace : « On va aller là où on va vouloir le plus le combat », a-t-il soufflé.

On a tous compris pendant la semaine qu’on va aller là où Floyd Mayweather et son complice Al Haymon vont décider. D’ici à cette revanche, on conseillerait à Mayweather d’au moins apprendre le nom d’Yvon Michel. Il n’a jamais été capable de prononcer son nom de la semaine. Encore moins en conférence de presse après le combat. Après tout, deux copromoteurs...

UN VRAI NUL

Le combat a été furieux. Il faut comprendre en regardant la reprise des 12 rondes qu’un match de boxe est en fait 12 mini combats de trois minutes.

Badou Jack a dominé l’ensemble de l’affrontement. Les rounds qu’il a gagnés, il les a dominés clairement. Et à la fin, il a failli passer le knock-out au champion qui semblait gelé debout et dont les bras se balançaient en cherchant à accrocher quelque chose.

Mais quand on étudie les cartes de pointage, il est vrai que Stevenson a gagné autant de rounds que Badou Jack. Mais par la peau du cul à quelques reprises.

Jean-Luc Legendre, Mathieu Boulay, Steve Simmons, Francis Paquin et Nancy Audet avaient une carte de 114-114. J’avais 115-114 en faveur de Badou Jack parce que, pour la première fois en cinq ans, j’ai donné un round nul de 10-10 pendant le combat. Tellement c’était serré.

Badou Jack était convaincu d’avoir gagné. Faut dire que ça lui fait quatre matchs nuls au cours des dernières années. Contre des champions ou des ex-champions. Il est tellement convaincu d’avoir gagné qu’il avait déjà hâte à un match revanche une demi-heure après le combat.

Floyd Mayweather lui a dit qu’il était un grand champion et que la prochaine fois, il toucherait beaucoup plus d’argent... et qu’il repartirait avec la ceinture.

Mais où ça va se passer ? Floyd va se décider. Jacques Aubé d’evenko et Martin Tremblay de Québecor devraient appeler Dieu le père et Jésus le fils eux-mêmes. Al et Floyd vont peut-être les écouter.

ADONIS A-T-IL PRIS UN COUP DE VIEUX ?

La grande question maintenant : Adonis Stevenson a-t-il pris un coup de vieux à 40 ans malgré son rythme de vie spartiate ? Ou Badou Jack a-t-il été si bon ?

Peut-être les deux. Mais les vêtements des deux hommes après le combat en disaient beaucoup. Jack s’est présenté en survêtement de sport noir. Adonis avec un superbe veston rouge d’une grande élégance. Les délices de Capoue...

Stevenson ne s’est entraîné que pendant trois semaines avec son coach Sugar Hill. C’est loin d’être suffisant pour se préparer à une guerre. J’ai demandé à Sugar si trois semaines de préparation intensive, c’était suffisant :

Oui... pas de problème, a-t-il répondu pendant que son nez s’allongeait.

Ben alors, pour le prochain combat, tu vas encore te contenter de trois semaines ?

Si Sugar avait pu rougir, il aurait ressemblé à une tomate...

Bien sûr que non. Sugar et Adonis ont eu leur leçon.

Par ailleurs, Lou Del Valle, le coach de Badou Jack, avait super bien préparé son homme. Jack a été prudent lors des trois premiers rounds pour se tenir loin de la gauche de Stevenson. Puis, il a commencé à s’approcher pour entreprendre un épuisant combat en corps à corps, utilisant tous les trucs du métier appris d’un ancien champion du monde comme Del Valle. Des accrochages, des coups à la limite de la ceinture, des coups salauds à la moindre occasion, Jack a forcé Adonis Stevenson à prendre des risques et à s’ouvrir. Il en a profité pour le marteler de droites à la tête qui ont sonné le champion.

Un vrai combat de chiens à certains moments. Comme dans les films...

Montréal aurait eu le droit de voir ce combat.

Deux grands gagnants

Cette bataille pour hommes a eu deux grands gagnants. La ville de Toronto et Floyd Mayweather.

Techniquement, Yvon Michel était copromoteur avec Mayweather, mais c’est Money qui a imposé ses quatre volontés. Jusqu’à la toute fin. Et il a clairement fait comprendre que c’est à Toronto que les vraies affaires se passeraient pour la suite des choses.

La presse de Toronto a été généreuse dans sa couverture. Et un vétéran malcommode comme Steve Simmons a écrit et déclaré que cette soirée avait été la plus importante pour la boxe à Toronto depuis le combat entre Shawn O’Sullivan et Donovan Boucher. C’était exactement il y a 30 ans. D’ailleurs Boucher a posé avec Mayweather.

Et enfin, on s’inquiétait hier matin pour le pénis du nuvite tiré par les bras sur le plancher du Air Canada Center. Doit être pas mal égratigné.