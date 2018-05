L’étiquette perdue du chauffeur d’autobus

Il existe en plein Hochelaga une bulle victorienne : le casquettier et accessoiriste régimentaire William Scully Limité fondé en 1877 et actif depuis cinq générations.

L'écrivain et «historien officieux» de la STM, Benoît Clairoux, m’a appris l’existence de ce lieu invraisemblable. L’euphorie anglophile de la fin du 19ème siècle s’y perpétue tangiblement. Ici depuis 151 ans on coiffe officier, capitaine, colonel, ou général ; on les décore aussi en fabriquant médailles, écussons, boutons de manchettes, etc. Naguère William Scully ornait aussi la tête du chauffeur d’autobus. Puis, l’étiquette pour cette dernière profession s’est relâchée. Dommage pour elle. Le pilote d’avion et le capitaine de navire en imposent toujours par l’uniforme ; le chauffeur y a renoncé... pourquoi ?

Dans sa salle de montre qui ressemble à un petit musée (accessible de midi à 16 h du lundi et vendredi au 2090 de la rue Moreau), William Scully me tend sa carte. Étant l’arrière-arrière-petit fils du fondateur, il s’appelle comme sa compagnie. L’héritier de la discrète dynastie a environ mon âge, il répond à mes questions, mais préfère ne pas poser pour une photo ; nul besoin de publicité. Un siècle et demi de bouche à oreille l’a déjà fait connaître à sa clientèle : armée, GRC, Via Rail, Canadian Pacific, etc. Les transporteurs ferroviaires, eux, n’ont pas rejeté l’étiquette.

Enfin des voitures familiales !

Juste à temps pour les vacances, Communauto vient d’ajouter 115 voitures familiales hybrides Prius V à sa flotte montréalaise. Deux fois plus d’espace de rangement dans le coffre. Bravo !

Ça fait au moins trois ans que je n’ai pas fait affaire avec une compagnie de location d’auto traditionnelle. Depuis l’habitude prise de déverrouiller les véhicules avec mon téléphone (Car2Go) ou ma carte Opus (AutoMobile), les tracasseries d’autrefois (obligation de se rendre sur place, attente parfois longue, paperasse à signer, montant gelé sur la carte) me sont insupportables.

Smart électriques

Sans tambour ni trompette, Car2Go a introduit vingt des Smart électriques à sa flotte. J’ai hâte de les essayer. Autre nouveauté que je n’ai pas encore essayée : les nouveaux forfaits de tarification offerts par Car2Go à ceux qui veulent emprunter un véhicule un jour (69$ pour une Smart, 99$ pour une Mercedes) ou deux jours (99$ pour une Smart, 179$ pour une Mercedes). Ces prix comprennent l’essence.

Je me frotte les mains à la perspective de ne plus jamais avoir à poireauter au comptoir déprimant d’un locateur d’autos.