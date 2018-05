Nouvelle tendance

On affirme que les entraîneurs des universités américaines apportent un peu de fraîcheur et, surtout, qu’ils commandent des salaires raisonnables.

Il n’en demeure pas moins que les Rangers de New York ont maintenu la tendance, mais ils ont aussi créé un précédent : douze millions de dollars pour cinq ans à David Quinn, c’est tout de même défier la logique.

C’est clair que les équipes de la ligue envoient sur la touche les vieux entraîneurs. David Quinn quitte l’université de Boston. Pendant ce temps, Alain Vigneault, Dave Tippett, Michel Therrien, Bob Hartley et Darryl Sutter sont sans emploi. Pourront-ils un jour diriger de nouveau une équipe de la Ligue nationale ?

On en doute.

La tendance veut que les propriétaires préfèrent maintenant investir sur des pilotes avec des techniques différentes, des entraîneurs qui s’adaptent rapidement à la mentalité des nouveaux patineurs.

Tout récemment, les Stars de Dallas ont embauché Jim Montgomery, de l’université de Denver.

Est-ce à dire que le country club des entraîneurs n’existe plus ? Pendant plusieurs saisons, un entraîneur qui perdait son emploi ne tardait pas à en dénicher un autre. Or, ce n’est plus le cas. Les nouveaux sauront-ils faire oublier les anciens ? Voilà la question.

Le Canada a fait chou blanc

Le Canada qui perd contre la Suisse, ça ne fait pas sérieux.

Pourtant, c’est ce qui s’est produit au Championnat du monde de hockey. Où est donc la fierté ?

Pendant ce temps, la petite équipe de Bob Hartley, celle de la Lettonie, récolte un point contre le Canada, un point contre les États-Unis et bat le Danemark pour une qualification parmi les grands. Hartley a vu ensuite ses courageux joueurs perdre contre la Suède 3 à 2. Du jamais-vu à Riga.

Pour les patineurs de cette équipe, ce fut un grand tournoi, pour ceux du Canada, ce fut sans doute une grande partie de plaisir.

Pour revenir à Hartley, ce tournoi lui permettra-t-il d’attirer l’attention de certains directeurs généraux ? C’est possible.

Mais, c’est en Europe que Hartley, après un passage fructueux à Zurich et son travail avec la formation de la Lettonie, a laissé sa marque.