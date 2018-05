Rafael Nadal au sommet, Denis Shapovalov 26e

L’Espagnol Rafael Nadal a repris la tête du classement de l’ATP mis à jour lundi, tandis que le Canadien Denis Shapovalov s’est hissé au 26e rang, deux places devant son compatriote Milos Raonic.

Champion du tournoi de Rome, dimanche, Nadal a dépassé le Suisse Roger Federer qui est demeuré au sommet durant une semaine. L’Allemand Alexander Zverev est troisième, devant le Croate Marin Cilic et le Bulgare Grigor Dimitrov.

Par ailleurs, le Britanno-Colombien Vasek Pospisil a perdu 10 échelons et se retrouve 88e. Peter Polansky, Filip Peliwo et Félix Auger-Aliassime sont dans l’ordre 125e, 161e et 177e.

Ostapenko dans le top 5

Du côté féminin, la Lettone Jelena Ostapenko a grimpé en cinquième place, délogeant la Tchèque Karolina Pliskova du top 5 de la WTA. La Roumaine Simona Halep demeure en tête, alors que la Danoise Caroline Wozniacki, l’Espagnole Garbine Muguruza et l’Ukrainienne Elina Svitolina suivent.

La Québécoise Françoise Abanda est en hausse de trois rangs et est 125e. Carol Zhao et Eugenie Bouchard sont respectivement 135e et 167e.