Spécial bal de finissants: 12 adresses pour tous les budgets

On compte encore environ un mois avant le temps des bals de graduation.

Il y a tant de choses à penser avant le jour J : la robe, le maquillage, les souliers, les accessoires et même la pédicure... Pour vous aider à cette grande étape de votre vie, je vous ai dressé une liste de 12 adresses pour tous les budgets, afin de devenir la reine du bal!

1. Dites oui à la robe !

Budget moyen : Pour un budget restreint, la location reste l’une des meilleures options pour dénicher une jolie robe à petit prix (La Boutique Petite Robe Noire, Loue 1 Robe ou encore Atelier Privé). Toutefois, si l’achat vous intéresse, la Boutique 1861 est l’adresse où il faut aller. On y trouve de tout : robe longue, courte, midi, en dentelle, classique ou extravagante et de toutes les couleurs, les formes ou les styles. Les prix varient entre 49 et 228 dollars.

Budget de luxe : Sur la rue Greene, dans le quartier Westmount, se trouve une magnifique boutique de robes haut de gamme, hyper convoitée. La propriétaire Lauren voyage autour du monde pour mettre à disposition dans son magasin des collections exclusives de robes (à partir de 299 dollars) que l’on ne trouve nulle part ailleurs à Montréal. Le service personnalisé est impeccable et le choix des tenues de soirées est innombrable. (1230 Avenue Greene, Montréal)

Page Instagram de la Boutique 1861

2. Les cheveux Instagram parfaits

Budget moyen : Les extensions de cheveux pour une crinière de feu à la Kylie Jenner sont très populaires chez les jeunes femmes. Voilà pourquoi je vous conseille vivement l’entreprise montréalaise Luxuryy Hair. La jeune propriétaire Emmanuella Darling Forges propose sur son site web des rallonges de cheveux haut de gamme, à un prix décent. Les « clip ins » (à partir 130 dollars) sont la gamme de cheveux la plus vendue chez les Caucasiennes, tandis que les « greffes » (à partir de 65 dollars) sont très populaires chez les femmes noires et métisses. De plus, obtenez un 15 % de rabais sur tout achat, jusqu’au 26 mai prochain.

Site web de Luxuryy Hair

Budget de luxe : Pour une coloration, une coupe et un brushing top parfait, on se rend chez Privé par David D’Amours. Ce salon est l’endroit fréquenté par de nombreuses célébrités québécoises comme Maripier Morin et Marie-Mai. Le propriétaire David D’Amours s’est entouré de véritables magiciens du cheveu qui vous donnent le goût de changer de tête, malgré les prix! (360 rue Notre-Dame Ouest, Montréal)

Page Facebook du Salon Privé par David D'Amours

3. Les souliers pour danser

Budget moyen : L’entreprise Call It Spring a lancé, il y a quelques semaines, leur collection de souliers « Prom 2018 ». Les modèles sont au goût du jour avec les couleurs pastel, les talons carrés (plus confortables que les talons pointus), les mules, les espadrilles chics et les chaussures de ville pour hommes. On adore aussi les prix qui varient entre 31 et 60 dollars. (Dans toutes les boutiques Call It Spring)

Site web de Call it Spring

Budget de luxe : Si j’avais un budget illimité pour les chaussures, c’est à la boutique Avenue Sassy que je le dépenserais! Cette adresse de la Rive-Sud possède plusieurs marques pour nous faire rêver : Michael Kors, Ted Baker, Kendall + Kylie, Kate Spade et j’en passe. Pour tous les goûts et tous les styles, on y trouvera le modèle qui fera battre notre cœur, comme Carrie Bradshaw dans Sex and the City! (1025 Lionel-Daunais, local 101, Boucherville)

4. Le maquillage sans défaut

Budget moyen : Je vous ai souvent parlé du Bar beauté Achaïa Sélect pour les cheveux, mais rarement pour ses services de maquillage. En effet, sur place, on peut prendre un rendez-vous pour plusieurs types de maquillages, soit seulement les yeux à 35 dollars ou encore le maquillage Select à 60 dollars, qui comprend le contouring (comme Kim Kardashian). Prenez rendez-vous dès maintenant, car les places s’envolent vite au mois de juin. (4524 Jean-Talon Est, Montréal ou 2462 Curée-Labelle, Laval)

Budget de luxe : Pour un maquillage aussi parfait et longue tenue que les vedettes à la télévision, le salon Wonderblush offre le service de maquillage de luxe (95 dollars) avec le fond de teint en airbrush (extra de 25 dollars). Une professionnelle s’occupera de vous dans les locaux privés, décoré comme un tableau Pinterest! (4030 rue Saint-Ambroise, local 428, Montréal)

5. Les bijoux pour se faire remarquer

Budget moyen : À chaque saison estivale, la chaîne de vêtements Zara lance une série de bijoux époustouflante qui donne du punch à n’importe quelle tenue. Cette année, les boucles d’oreilles massives (25 dollars) nous rappellent les années 80 avec leurs franges et leurs formes géométriques. On craque pour leur audace et les couleurs pop. (Dans tous les magasins Zara)

Site web de Zara Canada

Budget de luxe : Graduation est aussi synonyme de bague! La Joaillerie Saint-Onge s’est inspirée de la tendance minimaliste pour créer la nouvelle collection DIEM, composée de bijoux hypoallergéniques et entièrement conçus à Montréal. L’idée est de se procurer un premier bijou de qualité, soit une bague et des boucles d’oreilles en or blanc, jaune ou rose avec diamant, à moins de 400 dollars. (Disponible en ligne seulement : https://joailleriestonge.com/collection-diem)

Joaillerie St-Onge

6. Une « mani-pédi » impeccable

Budget moyen : Une manucure et une pédicure à seulement 45 dollars pour les deux ? Oui, c’est possible au Loft Nail Bar, situé dans le Vieux-Montréal. Le service se nomme « la petite vite » et en une demi-heure, les esthéticiennes auront limé, hydraté et vernis vos ongles. Ce salon de luxe offre autant des soins accessibles que des soins princiers. Les hommes sont également la bienvenue! (539 rue Bonsecours, Montréal)

Budget de luxe : Le Manoir est LE salon le plus populaire pour des ongles manucurés hyper tendance et haut de gamme. Les spécialistes-designers prennent soin de vos ongles naturels (seulement) et vous proposent l’application du gel pour les protéger. Vous pouvez par la suite choisir un motif classique ou extravagant pour des mains impeccables! Un service complet peut coûter jusqu’à 75 dollars. Les pédicures sont aussi disponibles et vos pieds y seront au paradis. (15 rue Sainte-Catherine Est, Montréal)