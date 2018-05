Une sexagénaire portée disparue à Gatineau

GATINEAU | La police de Gatineau demande l’aide de la population afin de retrouver une femme de 64 ans, portée disparue dimanche matin dans le secteur d’Aylmer.

Marie-Christine Pivetta a quitté son logement de la résidence pour retraités Chartwell Monastère d'Aylmer, au 161, rue Principale. Puisque la sexagénaire est atteinte d’Alzheimer, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a dit par communiqué avoir des raisons de craindre pour sa vie.

Mme Pivetta est de race blanche. Elle s’exprime en français et en anglais et présente un comportement inhabituel. Elle mesure 153 cm (5 pieds), pèse 68 kg (150 lb) et a les cheveux châtains. Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, elle était vêtue d’un manteau bleu foncé, d’un pantalon de couleur foncé ainsi que de souliers noirs avec une bande blanche.

Les citoyens qui auraient des informations qui permettraient de localiser Mme Pivetta sont invités à les transmettre au SPVG au 819 246-0222 ou au 911 en cas d’urgence.