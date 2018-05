ROY, Bertrand



À son domicile, le 20 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé Bertrand Roy, époux de Jeannine Rioux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (François) et Serge (Diane), ses petits-enfants Marie-Élise, Georges-Alexandre, Louis-Philippe, Yannick (Marlène) et Samuel (Véronique), ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron, Auteuil, Laval,le vendredi 25 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Elzéar, 16 boul. St-Elzéar, Laval, le samedi 26 mai à 11h, la famille vous accueillera dès 10h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec.