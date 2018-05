BOISVERT, Lucie



Le 8 mai 2018, à l'âge de 57 ans, est décédée Mme Lucie Boisvert, conjointe de M. Jean-René Latulippe, fille de feu Clara Morais et de M. Roger Boisvert Sr.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils Benjamin Thériault, ses frères et soeurs: Roger (Francine), Dolorès, feu Louise (Mervin) et Micheline (Sami), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous recevra le samedi 26 mai 2018 dès 10h en l'église communautaire Mountainview, située au 600 rue Mountainview, Otterburn Park. Les funérailles suivront à 11h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à un centre pour femmes et enfants violentés de votre choix.Tél. : (450) 467-4780 - Téléc. : (450) 467-9468www.salondemers.com