TOUCHETTE, Marcel



De Ste-Thérèse, le 18 mai 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Marcel Touchette, époux de feu Mme Rita Fontaine.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Suzanne), Yves (Micheline), Lucie (Sylvain) et Lina (Richard), ses petits-enfants Marie-Noël, Joël, Amélie (Alex), Jérome (Camille), Jean-Mathieu et Eric, son arrière-petit-fils Loik, son frère Yvon (Monique), sa soeur Huguette (Rolland), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au:418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈREle jeudi 24 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une réunion de prières aura lieu, en son honneur, ce jour même au salon à 20h.La famille sera présente dès 9h le vendredi 25 mai au salon funéraire Guay pour le dernier salut. L'inhumation suivra au cimetière Ste-Thérèse à 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.