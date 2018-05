Agressions sexuelles : plus d’enquêteurs pour traiter les plaintes

MONTRÉAL - Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ajouté six enquêteurs de plus à son effectif pour traiter le nombre de plaintes d’agressions sexuelles dans la foulée du mouvement #MeToo (#MoiAussi) lancé l’automne dernier.

Selon le rapport annuel du SPVM, le nombre de plaintes pour agressions sexuelles a augmenté de 23 % à Montréal de 2016 à 2017.

Pour faire face à la vague #MeToo, le SPVM avait alors mis en place une ligne téléphonique du 19 octobre au 6 novembre où plus de 460 appels ont été reçus. De ce nombre, 98 ont mené à l’ouverture de dossiers d’agressions sexuelles et 34 plaintes ont été transférées à d’autres services policiers. Dans les postes de quartier, 26 dénonciations ont aussi été enregistrées pendant cette période.

« Si on a mis six ressources, c’est qu’on croit que c’est suffisant pour faire le travail. Si on en a besoin de plus, on va en mettre plus et s’ajuster », a indiqué l’inspecteur du SPVM André Durocher, qui assuré que les dossiers sont traités le plus rapidement possible. Ces enquêteurs proviennent d'autres unités du SPVM.

La responsable de la sécurité publique de l'administration municipale Nathalie Goulet s’est demandé si cet ajout était suffisant pour traiter le nombre de plaintes en hausse, et a l’intention d’en discuter avec le directeur intérimaire du SPVM Martin Prud’homme. « Je pense par exemple que les temps d’attente pour discuter avec un enquêteur sont trop longs malheureusement », a-t-elle affirmé.