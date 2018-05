Anxieux après la découverte d’un os humain à Chicoutimi

Caroline Lachance, la mère de David Fortin, un adolescent de 14 ans porté disparu à Alma depuis plus de neuf ans, s’est demandé s’il ne pourrait pas s’agir de son fils.

« À toutes les fois qu’un corps est trouvé, ça me met sur les nerfs », a indiqué en entrevue téléphonique Mme Lachance mardi après-midi.

« Ça remue toujours des émotions à savoir si ça peut être David. Si c’est David, on fera avec. Si c’est pour être lui, on va le savoir vite. Si ce n’est pas lui, bien on va continuer à garder espoir. »