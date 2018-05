Cette magnifique maison à étages en vente sur le Plateau est peut-être la demeure de vos rêves

Pas mal tout le monde rêve d’une belle grande maison à étages dans laquelle il fait bon vivre sur l’île de Montréal. Le seul problème qui vient souvent avec ces grands désirs, c’est le coût...

Yanick E. Sarrazin / site Web Engel & Völkers

Pour la modique somme de 1 399 000, vous pourriez emménager dans cette magnifique maison à étages située sur la rue Marquette, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Aussi belle à l’extérieur qu’à l’intérieur, la demeure récemment rénovée offre quatre chambres, deux salles de bain, une salle d’eau, un walk-in à faire rêver, une superbe cour ensoleillée, un beau gros garage double, etc.

Les grandes fenêtres et les puits de lumière font entrer une lumière à rendre jaloux, ni plus ni moins. On oublie pratiquement que c’est une maison de Montréal en rangée datant de 1910.

Reste plus qu’à gagner à la loterie pour faire votre offre d’achat!

