C’est précisément en ce redoutable 22 mai que le Club de golf International 2000 passe officiellement dans la cour des grands.

Ce matin, 115 golfeurs, les meilleurs amateurs et seniors de la grande région de Montréal, entament la compétition 2017 de Golf Québec sur ce parcours qui a réussi à se refaire une beauté, mais surtout une réputation. Encore aujourd’hui, certains ont un petit sourire lorsqu’on parle de l’International 2000 pour sa renommée d’être le premier ouvert au printemps et le dernier fermé en automne et parfois en hiver. On entendait même quelques fois l’expression « champ de patates ». Ce qui s’est produit depuis cinq ans est tout simplement épique et homérique. L’élite qui envahira le parcours de 27 trous aujourd’hui sera enchantée. Des verts impeccables, des points de vue admirables et des défis pour tous les calibres. L’International 2000 est maintenant repositionné et peut rivaliser avec les plus beaux terrains de golf de la région de Montréal.

LA FÉE

Graham Cooke, le meilleur golfeur amateur de l’histoire du Canada et architecte de plus d’une centaine de parcours à travers le monde sera sur place ce matin et on a bien hâte de lui montrer la grenouille devenue fée.

Sachant que la grande visite arrive, le directeur Sylvain Patry a mis tout en œuvre pour que tout soit sur la coche.

Pour eux, c’est une belle victoire après avoir doublé le nombre de rondes la saison dernière. Un tour de force alors que le golf est stagnant en plusieurs endroits et que certains clubs ont été carrément obligés d’abandonner.

Bravo et bon tournoi !

