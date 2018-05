Des parents traînent leur fils en cour pour le forcer à quitter le nid

On connaît tous le pathétique et attendrissant syndrome du Tanguy : ces adultes dans la trentaine et la quarantaine qui refusent de quitter la maison de leurs parents, parfois au grand dam de ces derniers.

Un couple de Syracuse, dans l’État de New York, s’est senti obligé d’avoir recours aux tribunaux afin de forcer son fils de 30 ans à voler de ses propres ailes.

L’oisillon ne semble toutefois toujours pas vouloir décoller du nid.

Mark et Christina Rotondo affirment que leur fils Michael ne paie pas de loyer et n’offre aucune aide pour les tâches ménagères.

Désespérés, ils ont contacté un avocat qui les a aidés à envoyer plusieurs lettres incitant Michael à partir. Face à son choix d’ignorer leurs requêtes, les Rotondo lui ont fait parvenir un avis d’éviction en bonne et due forme, ainsi que 1100$ pour l’aider à trouver son propre appartement.

Un ultimatum que Michael Rotondo a une fois de plus outrepassé.

Selon un reportage de WABC News, le trentenaire s’est défendu lui-même en cour municipale.

Il a qualifié de «représailles» les démarches de ses parents et a tenu à souligner qu’il n’habitait pas au sous-sol mais qu’il occupait une chambre bien à lui et faisait sa lessive.

Michael Rotondo exigeait de pouvoir demeurer six mois de plus dans la maison familiale, à cause de délais trop courts demandés par ses parents pour quitter le foyer.

Le juge Donald Greenwood de la Cour suprême de l’État de New York n’a pas semblé impressionné par son plaidoyer et lui a servi un avis d’éviction.

Michael Rotondo, qui opère une entreprise de sites web, est retourné vivre chez ses parents il y a 8 ans, après avoir perdu un emploi.