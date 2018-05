Les amis Sébastien Fiset et Charles Simard rêvent de faire fortune avec leur pâte à biscuits crue Cookie Bluff qui vient de faire son apparition sur les rayons des supermarchés.

«On vit un rêve! Je suis dans la mécanique et j’annonce souvent de mauvaises nouvelles, comme “il faut changer les freins”. Là, je vends du bonheur ! Vous ne pouvez pas savoir l’effet que ça me fait», lance Charles Simard, cofondateur de Cookie Bluff et propriétaire de l’atelier mécanique Performance M.S, à Québec.