Images spectaculaires du volcan Kilauea

La lave jaillit du volcan Kilauea, à Hawaï, mardi matin. Celui-ci est entré en éruption le 3 mai dernier et continue d’inquiéter les autorités.

Deux coulées de lave «ont atteint l'océan sur la côte sud-est de Puna» sur Big Island, selon un communiqué dimanche de l'agence américaine de géologie et sismologie (USGS).

AFP

La rencontre de la lave incandescente avec l'eau a produit des fumées acides, un phénomène appelé «laze» en anglais, mot formé à partir de «lava» (lave) et de «haze» (brouillard).

AFP

«Le panache est un mélange irritant d'acide chlorhydrique (HCl), de vapeur et de petites particules de verre volcanique», selon l’USGS. Ce mélange gazeux, chaud et corrosif avait provoqué deux morts dans le voisinage immédiat du point d'entrée côtier en 2000 alors que la mer touchait des coulées de lave récentes et actives».

AFP

L’USGS a signalé un autre danger: la lave s'écoule dans des zones de végétation dense où certaines plantes sont en décomposition, ce qui crée des émissions de méthane qui explosent au contact de la coulée incandescente.

AFP

Dans la nuit de dimanche à lundi, une explosion a envoyé un nuage de cendres qui est monté jusqu’à plus de 3300 mètres d’altitude. Il est ensuite retombé dans la matinée.

AFP

Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs du monde et l'un des cinq que compte l'île d’Hawaï, la plus grande de l'archipel. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées depuis le début de son éruption le 3 mai. La région où se trouve le volcan n’est pas très peuplée.