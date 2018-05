La Colombie-Britannique veut empêcher l'Alberta de couper son approvisionnement en pétrole

La Colombie-Britannique, menacée par une loi albertaine prévoyant que la province productrice de pétrole pourrait fermer les valves d'or noir alimentant sa voisine, s'est tournée vers les tribunaux mardi.

Adoptée la semaine dernière, mais pas encore en vigueur, la loi permettrait à l'Alberta de contrôler la quantité de pétrole qu'elle envoie à la Colombie-Britannique. Une baisse de l'approvisionnement aurait pour effet de faire grimper en flèche le coût du carburant dans la province de l'Ouest, où l'on retrouve déjà le plus haut prix à la pompe au pays, dans la région de Vancouver.

L'Alberta espère ainsi forcer la Colombie-Britannique à abandonner son opposition au projet d'oléoduc Trans Mountain.

Toutefois, la Colombie-Britannique a remis en cause la constitutionnalité de cette loi, dans une demande déposée à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta.

«Une perturbation importante de l'approvisionnement en essence, diesel et pétrole brut de l'Alberta vers la Colombie-Britannique causerait un tort irréparable à la Colombie-Britannique. En plus de dégâts économiques, une perturbation soudaine de l'approvisionnement pourrait mettre à mal la santé humaine et la sécurité dans des communautés éloignées», peut-on lire dans le document de cour.

Les deux provinces de l'Ouest sont à couteaux tirés depuis plusieurs mois, en raison de l'opposition de la Colombie-Britannique au projet d'oléoduc Trans Mountain, qui vise à tripler la capacité de canalisation existante pour acheminer environ 900 000 barils de pétrole par jour de l'Alberta à Burnaby, en banlieue de Vancouver.

Le gouvernement fédéral, qui appuie l'Alberta, a fait savoir la semaine dernière qu'il est prêt à verser des indemnités au promoteur du projet, l'entreprise américaine Kinder Morgan, afin qu'elle aille de l'avant avec la construction de l'oléoduc. Le chantier avait été suspendu par la compagnie en raison de l'instabilité politique entourant Trans Mountain.