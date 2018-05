La distraction Taillefer

Je ne suis pas de ceux qui détestent viscéralement Alexandre Taillefer. Ni de ceux qui lui vouent un genre de culte. Pour moi, Alexandre Taillefer n’est ni le diable ni le Bon Dieu. Pour tout dire, il me laisse plutôt indifférent.

Pénible

Cependant, je le regarde aller depuis l’annonce de sa nomination à titre de président de la campagne libérale, et un constat s’impose : il n’est carrément pas à sa place en politique. Chacune de ses interventions médiatiques se traduit aux yeux des observateurs par une succession de « ishhh », de « ouch », ou de « oupelaie ».

Prenez sa présence il y a deux jours à l’émission Beau dimanche, à Radio-Canada. Si j’avais été un stratège libéral, je me serais infligé une commotion cérébrale à force de me cogner volontairement la tête sur un bureau. Le nouveau venu a librement parlé de l’austérité du gouvernement Couillard, alors que ce dernier refuse systématiquement de se faire affubler de cette étiquette injuste. Puis, il se présenta en sauveur de l’esprit libéral, comme le champion qui saura redonner au parti de Jean Lesage ses lettres de noblesse. Il sera l’ultime chien de garde, l’apôtre du progressisme. On aura également compris qu’il a choisi de mettre à sa main le PLQ plutôt que de fonder son propre parti, car il trouve cela moins compliqué.

Mauvais réflexe

La venue d’Alexandre Taillefer est au PLQ ce que la création du poste de vice-chef est au PQ. Une décision mal avisée pour tenter de sauver les meubles. Les partis qui sont dans le trouble ont tendance à regarder à courte vue pour se sortir du pétrin, sans penser aux conséquences au moyen et long cours.

Le PLQ voulait faire diversion pour contrer la perception d’un navire qui prend l’eau. Mais la ligne est souvent mince entre diversion et distraction. Et dans ce cas-ci, Alexandre Taillefer a clairement franchi la ligne.