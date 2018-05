Le nouveau pantalon «paper bag»

Il a fait son entrée dans le vestiaire féminin depuis peu, mais déjà, on prévoit que le pantalon de style « paper bag » risque de détrôner le fameux skinny. Est-ce possible ? En matière de mode, on peut s’attendre à tout !

L’expression « paper bag » fait référence à la forme du sac de papier brun que l’on serre dans la main. Ce pantalon a une forme similaire au sac grâce à un surplus de tissu causé par des plis qui sont retenus à la taille par une large ceinture. Non seulement ce pantalon est très confortable, mais il avantage plusieurs silhouettes. La large ceinture définit la taille tandis que les plis camouflent le volume autour des hanches et des cuisses.

Comment porter le pantalon « paper bag »

Il est impératif de le porter avec un haut glissé à l’intérieur du pantalon ou encore avec un top très court. Ce pantalon fluide est très polyvalent et donne du style au moindre basique. Il se porte tout aussi bien avec un beau chemisier, qu’un simple t-shirt et des baskets. L’important est d’équilibrer l’ensemble avec un haut plus ajusté ou du moins structuré pour contrebalancer avec ce pantalon volumineux. Il faut retenir qu’il est très polyvalent et qu’il amène un côté chic et ultra tendance au look. Ça vaut la peine de l’essayer.

Bonne nouvelle, on retrouve aussi le style « paper bag » dans le rayon des jupes et des shorts.

