Le testament d’un orphelin de Duplessis

Abusé sexuellement et battu durant son enfance, un orphelin de Duplessis condamné par la maladie veut, avant de mourir, laisser une trace des terribles sévices qu’il a endurés.

Floribert Langis a tiré un mauvais numéro de la loterie de la vie. Abandonné à sa naissance, victime de la page la plus sombre de l’époque de la Grande Noirceur du Québec, il doit aussi se battre contre la dystrophie musculaire qui le handicape lourdement depuis plus de 30 ans. Avant d’accéder au repos éternel, l’homme de 71 ans tenait à témoigner de ce qu’il a vécu. Ses mémoires, intitulés La descente aux enfers de Floribert Langis, paraîtront bientôt sous forme d’un livre.

Né le 24 janvier 1947 à Québec, Floribert Langis a été confié dès le lendemain à la crèche Saint-Vincent-de-Paul.

C’est à l’âge de 5 ans que les mauvais traitements débutent, indique-t-il. Il vient alors d’être transféré à l’Institut Mgr Guay à Lauzon (Lévis). L’orphelinat était tenu par les Sœurs du Bon-Conseil.

« Un gardien ne voulait pas qu’on aille aux toilettes seuls. Il nous baissait les culottes et nous touchait le pénis. Quand on ne voulait pas se laisser toucher, il nous frappait avec la strap. Je me suis plaint aux religieuses, mais elles ne me croyaient pas », affirme M. Langis.

Un médecin écrit le 28 novembre 1955 que Floribert Langis est un « débile mental profond, inéducable, avec un gros trouble de langage, au comportement infantile et impulsif ». Une religieuse signe en tant que témoin.

« Je faisais ma troisième année et j’apprenais bien à l’école », se questionne toujours M. Langis. « C’est un être très intelligent mon Floribert », renchérit Chantale Paquet, une bénévole qui le connaît depuis deux ans. Elle l’assiste au CHSLD Hôpital général de Québec où il réside maintenant.

Ce type de diagnostic a souvent été répété par des institutions québécoises. Le gouvernement fédéral de l’époque accordait une allocation quotidienne de 0,70 $ par enfant dans un orphelinat. La somme était majorée à environ 2,25 $ pour les déficients mentaux confiés aux asiles psychiatriques.

Pire à Baie-Saint-Paul

C’est pour cette raison que le 16 décembre 1955, celui qui avait huit ans à l’époque a quitté l’Institut Mgr Guay pour l’hôpital Sainte-Anne de Baie-Saint-Paul, qui accueillait les déficients mentaux. « Quand je suis arrivé, je ne voulais pas sortir de l’autobus. J’avais peur d’être à nouveau maltraité. Et je ne me suis pas trompé. Ça a été deux fois pire qu’à Mgr Guay », se remémore la victime.

« Il y avait neuf gardiens qui nous faisaient mal, à moi et à d’autres, tout le temps », ajoute celui qui affirme avoir encore été victime d’abus sexuels.

En août 1956, des gardiens se servent des barreaux en fer d’une galerie pour lui casser les deux bras. Il en garde des séquelles puisqu’il doit être réopéré au bras gauche en 1967 puis au droit en 1987.

En 1959, il est transféré à Saint-Irénée. « J’ai été très bien. On y avait de bons gardiens », mentionne M. Langis. Mais en 1965, il retourne à l’hôpital. Si certains abus se poursuivent, il est enfin scolarisé.

En 1967, à 20 ans, il est « libéré » de l’hôpital Saint-Anne. Le rapport médical daté du 31 mars le décrit comme « poli, franc, serviable et jovial avec ses compagnons et ses éducateurs (...) scolarisation tardive (depuis deux ans seulement) et Q.I. assez bon qui aurait rendu une scolarisation presque régulière ». Après avoir été hébergé dans une famille d’accueil (voir texte ci-contre). Il part vivre seul en appartement au début des années 1970, toujours dans Charlevoix. Il fait toutes sortes de petits boulots, de la plonge en restaurant au gardiennage d’enfants en passant par l’entretien ménager. En 1987, la maladie s’aggrave et il doit arrêter de travailler. Il déménage à Québec en 1994 et demeure autonome jusqu’à ce que la maladie le cloue dans un fauteuil roulant en 2012.

Incapable d’obtenir justice

Ses diverses tentatives pour faire condamner ses bourreaux n’ont jamais été couronnées. « En 1987 j’ai pris un avocat de l’aide juridique pour poursuivre un gardien de l’Institut Mgr Guay. La police et le procureur ne m’ont pas aidé », dit celui qui n’a touché que 25 000 $ du gouvernement.

En 1993, il se rend aux bureaux de la SQ à Baie-Saint-Paul pour porter plainte cette fois contre les gardiens de l’hôpital Sainte-Anne. « Le dossier a été transféré à Québec. En mai 1994, la couronne m’a dit qu’on ne pouvait pas faire témoigner d’autres enfants, que ça pouvait briser des ménages. D’autres ne voulaient pas témoigner », se désole-t-il.

Au final, Floribert Langis estime que 25 individus différents lui ont infligé de mauvais traitements, la majorité d’entre eux l’ayant aussi abusé sexuellement. Par contre, il n’y avait aucun religieux parmi eux, « on ne les voyait pas durant la journée », fait-il remarquer.

En dépit de tous les malheurs qui se sont abattus sur lui, Floribert Langis n’a jamais été animé par la colère. Il dresse un portrait positif de sa vie, mis à part son enfance, et il ne s’arrête jamais sur les conséquences de sa maladie.

► Il est possible d’obtenir les mémoires de M. Langis (publication privée) en contactant Chantale Paquet au (418) 999-5522.

Les orphelins de Duplessis

Sur la base de faux diagnostics de maladie mentale, des enfants orphelins de neuf institutions sont transférés vers des hôpitaux psychiatriques où ils subissent des sévices. Des expériences médicales sont aussi pratiquées sur certains. Les patients des asiles psychiatriques reçoivent de plus généreuses subventions du gouvernement fédéral que les simples orphelins. Cette politique est attribuée au gouvernement de Maurice Duplessis, au pouvoir au Québec de 1936 à 1939 puis de 1944 à 1959. Certaines personnes sont demeurées institutionnalisées jusqu’en 1964.

La dystrophie musculaire

Floribert Langis souffre de dystrophie facio-scapulo-humérale (FSH). Il s’agit d’une maladie musculaire héréditaire qui provoque la dégradation progressive des fibres musculaires, entraînant ainsi l’atrophie et la faiblesse musculaires. Elle touche environ une personne sur 20 000. Il n’existe pour l’instant aucun traitement. Les premiers symptômes apparaissent à l’adolescence. À partir de 40 ans, la maladie peut graduellement limiter les activités. La faiblesse des muscles qui entourent les yeux et la bouche constitue souvent les premiers symptômes.

« Il aurait pu être un premier ministre »

Marie-Marthe et Alfred Bouchard formaient une jeune famille d’accueil lorsqu’ils ont ouvert leur porte à Floribert Langis à la fin des années 1960.

« S’il n’avait eu rien (de maladie ou de mauvais traitements), il aurait pu être journaliste ou premier ministre. Je n’ai jamais vu un homme avec de la mémoire comme ça. Il n’oublie rien », lance Mme Bouchard dans un éclat de rire.

De son handicap physique, elle dit « il avait peut-être une petite affaire, mais ça ne paraissait pas. » De son intelligence, « il n’était pas fou. Il enregistrait tout. Avec une bonne scolarité, il avait tout pour réussir. »

« Quand il est arrivé ici il a fallu lui apprendre à manger. Je gardais une personne âgée qui me disait “tu ne feras jamais rien de bon avec lui”. Après trois mois il était comme nous autres. Ces enfants, s’ils étaient sortis de là tôt, il y en a qui auraient fait de grandes choses dans la vie. »

Marie-Marthe Bouchard, qui a accueilli un homme blessé et stigmatisé, mais qui l’a vu ensuite rapidement s’épanouir, ne remet pas en doute ce que le rescapé raconte. « On ne savait pas ce qui lui était arrivé. Il ne parlait pas. On a su des choses ensuite. Je suis convaincue que ce qu’il dit (au sujet des abus) est vrai », estime-t-elle.

Il y aurait entre 800 et 900 survivants

Le conjoint d’une victime des orphelinats est à l’origine du nouveau recours collectif déposé fin janvier.

« Vers 1992, quand les orphelins ont commencé à sortir publiquement, ma femme m’a dit “je suis l’une d’eux”. Ça faisait 25 ans qu’on était ensemble. On a eu six enfants. Ni elle ni sa sœur n’avaient jamais mentionné un mot de ça », raconte Rod Vienneau, qui pilote le dossier.

Environ 3000 orphelins auraient reçu une somme d’argent du gouvernement qui n’a jamais dépassé 25 000 $. Plus récemment, le Programme national de réconciliation avec les orphelins, accordait 15 000 $.

« Un montant de 15 000 $ c’est un chèque de bien-être social, pas une réparation, peste M. Vienneau. Pour la plupart ils sont encore faussement étiquetés débiles mentaux. Ça n’a pas été réparé. »

Le recours collectif est enregistré au nom de Marc Boudreau, un Montréalais qui n’a jamais accepté de compensations gouvernementales. Une somme de 875 000 $ par survivant est réclamée.

Rod Vienneau estime qu’il y a encore entre 800 et 900 survivants des orphelinats. En date d’hier, environ 500 personnes s’étaient inscrites au recours, précise M. Vienneau.

► Les victimes qui veulent ajouter leur nom à la liste peuvent le contacter au (450) 756-4253.