Les retours d'articles achetés en ligne : Combler l'écart

Bien que les détaillants s’efforcent de répondre aux attentes grandissantes des acheteurs, il leur reste du travail à faire sur le plan des retours d’article.

Rien n’influence plus la perception de la marque qu’une procédure de retour décevante. Et c’est à cet égard que l’écart entre les attentes des consommateurs et l’offre des détaillants est le plus grand.

1/3 des consommateurs affirment que la facilité avec laquelle ils peuvent retourner un article est un facteur déterminant de leur décision d’achat.

UN VECTEUR DE FIDÉLISATION

La possibilité de retourner un article fait partie du processus d’achat en ligne et c’est un facteur déterminant de la décision d’achat des consommateurs. Une politique de retour claire, simple et pratique favorise la conversion et la fidélisation.

AVANT L’ACHAT

La décision d’achat des consommateurs est conditionnelle à la politique de retour dès le début du parcours. Ils comparent celles des différences marques avant d’acheter.

18 % des acheteurs ont abandonné leur panier d’achat à cause d’une politique de retour insatisfaisante.

LES PROFILS DE CONSOMMATEURS

Apprenez à connaître les acheteurs pour savoir comment les satisfaire et gagner leur confiance d’entrée de jeu.

APRÈS L’ACHAT

Retourner un article peut compromettre la fidélité du client ou la fréquence de ses achats. Compte tenu du temps, de l’argent et des efforts consacrés à l’acquisition, c’est un aspect à ne pas négliger.

1/3 des acheteurs canadiens ne feraient pas d’autres achats chez un détaillant auprès duquel ils ont connu une procédure de retour décevante.

Pour tout savoir sur les résultats de cette recherche, les attentes des acheteurs et les meilleures pratiques du secteur, téléchargez le rapport.