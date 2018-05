Les rides: heureux privilèges de la vie

Je me souviens d’un souper avec mes très bonnes amies, il n’y a pas si longtemps, où nous nous sommes mises à dénoncer, avec un sympathique découragement, des signes du temps qui commencent à avoir leurs effets sur nous. Rides du lion ici, pattes d’oies là, cheveux blancs assez nombreux pour dorénavant devoir les camoufler, joues qui perdent quelque peu leur fermeté, ridules autour de la bouche... Bref, la liste était relativement longue. Comme si le fait que notre corps approchait la cinquantaine était une infortune. Comment en sommes-nous venues à accepter l’idée perverse que vivre plus «longtemps» était malheureux?

La semaine dernière, j’écrivais sur le cancer qui afflige trop de gens qui me sont proches et qui en a emporté plusieurs autres que j’aimais. Ils avaient, pour la plupart, l’âge que j’ai en ce moment. Ce mois-ci, ma mère aurait fêté son 71e anniversaire. Elle est morte il y a fort longtemps. Elle n’avait que 49 ans. Consciente plus que jamais que de trop nombreux d’entre nous espèrent tout simplement rester en vie, j’ai pris la décision, il y a quelque temps à peine, de m’interdire de râler contre les signes du vieillissement qui font leur apparition, par respect pour la santé et la vie qui me sont octroyées.

« Tout le monde désire vivre longtemps, mais personne ne voudrait être vieux. », Jonathan Swift

Partout, dans le monde occidental, l’image de la jeunesse est préférée à celle de la vieillesse. On vit à une époque où l’on exalte la juvénilité. À tout âge, il ne faut pas « faire son âge ». Même des revues s’adressant aux aînés mettent en couverture des hommes et des femmes qui semblent téflon aux rides. Des adolescentes sont immortalisées sur papier glacé pour vendre des produits contre le vieillissement. La vieillesse est condamnée, répudiée, regrettable et, pourtant, le monde occidental n’a jamais connu autant de personnes âgées...

Victoires collectives

Au milieu du 18e siècle, l’espérance de vie ne dépassait pas 30 ans. Être vieux, jusqu’au début du 20e siècle, était une bénédiction réservée à de rares mortels.

Depuis l’extraordinaire amélioration des conditions de vie et d’hygiène, ainsi que les avancées de la médecine et de la science, il nous est permis de vivre plus longtemps. Mais ce n’est pas assez. Il nous faut désormais être jeunes éternellement comme si la vieillesse n’avait plus de valeur car répandue désormais. Une quête malsaine que l’on accepte sans se questionner et qui fait qu’un soir, des amies dans la quarantaine, en pleine santé et débordantes de projets, s’empoisonnent l’existence en s’attristant des effets de la vie sur leur corps.

Le philosophe français Vladimir Jankélévitch a déjà dit : « La ride est une allusion à la mort. » Par empathie pour moi-même et tous ceux que la maladie menace d’emporter trop jeune, je rétorque : « La ride est un heureux privilège de la vie! »