Le salon « Mieux comprendre la diversité », qui a eu lieu au Collège Montmorency, a permis aux gens d’approfondir leurs connaissances sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA), le trouble d’apprentissage, le TDA/H ainsi que la déficience mentale et physique.

Photo Pascale Vallée

La ministre Francine Charbonneau est en compagnie du porte-parole du Salon, Alexandre Poirier-Charlebois, auteur-conférencier, Marc Demers, maire de Laval, Brigitte Poirier et Gérard Charlebois, président-fondateur de la Fondation Gérard Charlebois.

Photo Pascale Vallée

L’événement a réuni des personnes en situation de handicap et les membres de leur entourage. Marc Demers, maire de Laval, est en compagnie de Rejean Bertrand, Synerplan Finance, et Charles Desgrosseillers, Brault et Martineau.

Photo Pascale Vallée

Les visiteurs ont pu découvrir de nouvelles ressources disponibles dans leur région. La ministre Francine Charbonneau est entourée des députés, Saul Polo, Jean Habel, Monique Sauvé et Jean Rousselle.

Photo Pascale Vallée

L’événement a rassemblé des professionnels de la santé et de l’éducation. Alexandre Poirier-Charlebois, auteur-conférencier, est entouré de Louise Lortie, présidente de la CSDL, Caroline Lebeau, Regard9, Dre Isabelle Hénault et Yves Carignan, Collège Montmorency.

Alstom appuie la Polytechnique

Photo courtoisie

L’entreprise Alstom a fait un don de 300 000 $ à la Polytechnique Montréal. De gauche à droite : Carl Desrosiers, Isabelle Péan, Catherine Joly-Lapalice, Raphaël Obonsawin, Philippe Tanguy, DG de la polytechnique, Angelo Guercioni, PDG d’Alstom Canada, Souheil Abihanna et Denis Tremblay.

Photo courtoisie

Sur la photo on aperçoit neuf des quatorze membres du comité Station-Polytechnique : Erika Lajeunesse, Jean-Philippe Pomerleau, Christopher Bégin, Calypso Isnardi, Jacob Garry, Catherine Jolie-Lapalice, Raphaël Obonsawin, Jade Wong et Laurent Ferradou.

Gala des Mérites du français

Photo courtoisie

L’ÉNA a remporté le prix des Mérites du français dans la catégorie Établissement d’enseignement. Jean-Sébastien Ménard, professeur au cégep Édouard-Montpetit, est ici en compagnie d’Audrée Duguay-Gosselin, enseignante à l’ÉNA et Anne Thibault-Bellerose, membre du jury.