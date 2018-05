Nick Foles aurait refusé une transaction aux Browns

Le quart Nick Foles aurait refusé de devenir le partant des Browns de Cleveland pour demeurer le substitut de Carson Wentz chez les Eagles de Philadelphie.

Selon le site officiel de la NFL, le joueur par excellence du dernier Super Bowl était impliqué dans une possible transaction qui aurait permis aux champions de s’approprier la 35e sélection au dernier repêchage, proposition qu’a refusée le pivot de 29 ans en mars.

En avril, les Eagles et Foles ont conclu un contrat restructuré avec une prime de 2 millions $ pour 2018 et qui lui rapportera jusqu’à 14 millions $ en bonis. Le pacte comprend une «option mutuelle» pour 2019 et il pourra quitter l’équipe s'il rembourse la prime de 2 millions $.

La date limite des transactions de la NFL est fixée au 30 octobre et Foles pourrait toujours être échangé d’ici la date butoir.

Foles s’est joint aux Eagles en mars 2017. Il est venu en relève à Wentz à la 14e semaine d’activités lorsque ce dernier s’est blessé à un genou.

Au Super Bowl LII, en février, Foles a capté une passe de l’ailier rapproché Trey Burton dans la zone des buts au deuxième quart pour devenir le premier quart à lancer et à attraper une passe de touché à l’ultime finale de la NFL. Il était alors le troisième pivot de l’histoire à concrétiser une réception dans un Super Bowl, après John Elway (Super Bowl XXII) et Jim Kelly (Super Bowl XXVI).

Les Eagles ont battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 41-33 pour remporter leur premier Super Bowl. Foles a complété 28 de ses 43 tentatives pour des gains de 373 verges avec trois passes de touché et une interception dans la victoire historique.