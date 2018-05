Offre d’emploi : négocie-t-on le salaire ?

Valérie Cordier-Chemarin - 37e AVENUE

La négociation de salaire à l’embauche est souvent négligée des candidats par peur de miner leurs chances d’obtenir le poste. Or, il s’agit du meilleur moment pour monter dans l’échelle salariale. Explications.

Les Canadiens sont très frileux lorsque vient le temps de négocier leur salaire à l’embauche : seulement 34 % ont tenté leur chance lors de leur dernière offre d’emploi, selon un récent sondage réalisé par la firme Robert Half. Cependant, ne pas négocier son salaire d’entrée peut avoir de fâcheuses conséquences financières à long terme.

5 000 $ annuellement font toute la différence

Des chercheurs de l’Université de George Mason et de Temple ont calculé les pertes pécuniaires que ce manque d’audace pouvait engendrer sur l’ensemble d’une carrière. Les résultats sont faramineux : plus d’un demi-million de dollars de manque à gagner pour chaque travailleur. Pourtant, négocier seulement 5 000 $ de plus sur son salaire annuel ferait toute une différence, selon leur étude. Par exemple, une rémunération de départ à 55 000 $ au lieu de 50 000 $ ferait gagner 600 000 $ de plus au cours d’une carrière de 40 ans !

Négocier pour faire reconnaître sa valeur

Outre les bénéfices financiers, négocier le salaire d’embauche permet de se valoriser aux yeux des recruteurs : vous connaissez votre valeur sur le marché du travail et vous n’hésitez pas à batailler pour obtenir ce que vous voulez.

Pour se préparer à cette étape de l’embauche, Greg Scileppi, président des activités internationales de dotation en personnel chez Robert Half, conseille aux candidats d’envisager différents scénarios à l’avance et d’avoir une compréhension solide des taux de rémunération sur le marché pour leur niveau de compétence. « Les candidats seront mieux outillés pour présenter des arguments et gérer la conversation en toute confiance », explique-t-il dans un communiqué de presse.

Une meilleure rémunération n’est pas seulement une question de besoins financiers, il s’agit aussi d’une reconnaissance des compétences et du parcours professionnel. Allez-vous négocier la prochaine fois ?