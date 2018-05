Roland-Garros: Françoise Abanda incapable de se qualifier

La Québécoise Françoise Abanda a subi une défaite de 4-6, 6-4 et 6-2 aux mains de l’Italienne Martina Trevisian, mardi, dans un match de premier tour aux qualifications du tournoi de Roland-Garros.

La 16e tête de série de l’étape qualificative a rendu les armes au bout de 2 h 18 min contre la 185e joueuse mondiale.

Abanda, 125e du circuit de la WTA, réussi trois as. Elle a placé en jeu 64 % de ses premiers services, comparativement à 72 % pour sa rivale. Trevisian a dominé 26-23 pour le nombre de coups gagnants et 96-80 pour le total de points remportés. Pour sa part, la représentante de la Belle Province a commis 55 fautes directes, soit 12 de plus que l’Européenne.