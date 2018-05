«Team Tibo» décoche un direct au cœur

Vincent Thibault ne revendique que quatre combats professionnels, mais ça ne l’empêche pas de traîner derrière lui tout un fan club. Pour son deuxième affrontement en carrière dans sa ville natale, samedi, le pugiliste de Québec misera plus que jamais sur sa Team Tibo pour prendre d’assaut le Centre Vidéotron.

Thibault (4-0-0, 2 K.-O.) va en découdre contre l’Argentin Carlos Adan Jerez (45-21-4, 18 K.-O.) en sous-carte de la finale de la soirée opposant David Lemieux à Karim Achour.

Le 7 avril dernier, le Charlesbourgeois avait triomphé de son rival par K.-O. au troisième round et en plus de sa prestation sans bavure, un autre aspect de sa soirée de travail avait capté l’imaginaire. En effet, une imposante bande de joyeux lurons s’affichant fièrement aux couleurs de Team Tibo, notamment avec une immense banderole et des chandails, avait pris le contrôle des lieux.

«C’est spécial de me battre chez moi. Les gens qui me supportent sont incroyables! Ils sont derrière moi à chaque combat.

«Des fois, dans un ring, on peut se sentir seul, mais le sentiment que ça me donne quand je vois tout ce monde-là, c’est que je ne suis pas seul à aller me battre. C’est une équipe de rêve qui me permet au maximum de me concentrer sur la boxe. Je suis vraiment choyé», a souligné Thibault, mardi, avant de prendre la route vers Québec.

Toujours un gars de la place

Le cogneur a déménagé à Montréal il y a trois ans, mais il revient régulièrement «à la maison pour voir mon monde». Et son monde le lui rend plutôt bien.

Pour la carte de samedi, son fidèle acolyte Alexandre Rochette, qui s’occupe en quelque sorte de publiciser ses combats, a fait savoir qu’il avait vendu à ce jour quelque 300 billets à des supporteurs de la Team Tibo.

«On sera encore plus visibles que la dernière fois. On prépare quelque chose dont je ne peux pas encore parler, mais si les gens regardent un peu, ils vont vite comprendre», a promis au Journal son ami de longue date.

Un élan d’amour

Difficile d’expliquer pareil engouement. Il y a bien sûr le début de carrière prolifique de Thibault, mais aussi ses côtés sociable et terre à terre auxquels les gens s’identifient.

«Je suis facilement chum avec tout le monde et je parle facilement», a expliqué le boxeur.

Et il faut dire que son complice Alexandre Rochette, qui travaille dans le domaine de la vente automobile, a le bagout pour convaincre les amateurs de boxe d’embarquer dans le train.

«J’ai le parler facile et j’ai tout de suite voulu aider Vincent pour qu’il se concentre sur ce qu’il a à faire dans l’arène. À Québec, il n’y a pas tant de boxeurs connus et on veut lancer un cycle. Si Vincent fait 100 combats, on sera là aux 100 combats», a-t-il assuré.

Reste à savoir ce qui mijote sur le feu de la Team Tibo, mais la soirée s’annonce relevée.

Un adversaire qui compte 70 combats

S’il entend poursuivre sa progression, Vincent Thibault devra venir à bout de son adversaire qui présente le plus imposant bagage d’expérience à ce jour dans sa jeune carrière professionnelle.

Le boxeur de 25 ans se mesurera à l’Argentin Carlos Adan Jerez, de 14 ans son aîné. Mais bien au-delà du facteur de l’âge, c’est la longue feuille de route de 70 combats qui retient l’attention de Thibault.

Une autre étape

«C’est un gars qui sait vraiment boxer. Il a quand même affronté quatre champions du monde durant sa carrière. Les Argentins ont la réputation d’être des durs. Ce sera un bon test et j’ai hâte d’aller me battre. Chaque combat est le plus important de ma carrière», a mentionné le pugiliste.

C’est sans compter que Thibault en sera à sa première expérience en combat de six rounds, lui qui compte 14 rounds de boxe en quatre combats.

«Je veux aller au maximum de mes capacités et boxer au plus haut niveau. Mon camp d’entraînement a été très dur. La semaine passée, j’étais mort, mais à la boxe il faut que tu passes par là», a-t-il dit.

Occupé

Jusqu’ici, Thibault ne manque certainement pas d’action avec son promoteur Eye of the Tiger. Ses quatre combats sont survenus entre la fin octobre 2017 et le 7 avril dernier, une situation dont il est loin de se plaindre.

«Je ne manque pas de combats, donc pas le temps de faire des folies! Ce que je veux dans ma carrière c’est avoir l’opportunité de me battre régulièrement, donc je ne pourrais pas espérer mieux.»