Toucher le fond

Il y avait pourtant de l’espoir. Le pourcentage de victoire était élevé pour l’Impact hier après-midi.

En plus des célébrations du 25e anniversaire, le XI montréalais faisait face à une équipe en difficulté. Peut-être une des meilleures concessions de l’histoire de la MLS, le L.A. Galaxy arrivait dans la métropole québécoise sur une séquence de quatre défaites de suite.

Pour en ajouter une couche, les chances de l’Impact se sont décuplées en première mi-temps avec l’expulsion de Zlatan Ibrahimovic. La victoire était là, là. À portée de main.

Mais c’était visiblement trop demander, le bleu-blanc-noir n’a pas saisi l’occasion. Avec ce revers, l’Impact a touché le fond.

Changer de disque

D’un point de vue défensif, c’est pire que pire pour l’Impact. Après tout ce temps, ça ne vaut plus la peine d’en parler. Il faut dire que Rémi Garde a dû faire du bricolage avec les joueurs qu’il avait sous la main.

Et ça s’est ressenti, particulièrement sur le but accordé au L.A. Galaxy. Sur l’action, l’Impact a perdu deux duels aériens et le ballon s’est retrouvé derrière les défenseurs. Marco Donadel était mal positionné et a manqué de vitesse pour rejoindre Ola Kamara. À sa décharge, je ne me rappelle plus quand la dernière fois où l’Italien a joué un match et dans l’ensemble il a relativement bien fait.

À cette succession de détails bafoués, il faut ajouter que personne dans cette équipe n’a été en mesure d’offrir une couverture à Donadel. Ce sont pourtant des principes de base que j’enseignais cette fin de semaine dans un atelier de la licence B pour les entraîneurs québécois.

Si les problèmes défensifs deviennent rengaine, on peut se demander s’ils ne sont pas en train de créer des problèmes à l’autre bout du terrain.

Pour les joueurs offensifs de cette équipe, le but est devenu tout petit. Avec autant de pression, ils n’ont plus aucune confiance. Résultat des courses, l’Impact n’a pas marqué au cours de ses trois derniers matchs, 0 but en 292 minutes.

Les fautes de l’entraîneur

Après 12 matchs, on ne peut faire qu’un constat : Garde n’est pas en mesure de tirer le meilleur de ses joueurs. Parce que même avec ce groupe qu’il ne semble pas aimer, il ne devrait pas, à mon avis, se retrouver dernier au classement de la MLS.

Même s’il manque de qualité dans l’effectif, sa gestion du match doit s’améliorer. On ne retrouve jamais de prise de risques. Ça aurait pu être le cas en supériorité numérique lundi après-midi, mais il est resté somme toute assez prudent. Ce n’est pas ce dont on s’attend d’un entraîneur de sa qualité.

À ce point-ci, il est difficile de pointer les joueurs. Prenez un joueur comme Dominic Oduro. Il n’est peut-être pas la réponse que l’Impact cherche et le joueur dont il a besoin, mais dans les circonstances, le Ghanéen pourrait peut-être participer à l’effort de guerre. Il a quand même déjà marqué 63 buts dans cette ligue.

Ibrahimovic

Ceux qui suivent le soccer de façon régulière le savent, Zlatan Ibrahimovic est un joueur extrêmement talentueux. On aime ses talents d’improvisateur sur le terrain et sa capacité à offrir des coups de génie de façon régulière. Vous savez aussi sûrement que ses réactions sont imprévisibles.

Plusieurs spectateurs avaient acheté hier des billets pour le voir jouer. Mais au lieu de tout faire pour aider son équipe à gagner, il a bien failli aider l’adversaire à l’emporter.