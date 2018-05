Un ostie de show

L’Ostidshow, le spectacle qui a changé la face du Québec, a 50 ans.

En regardant la photo de Mouffe, Louise Forestier, Robert Charlebois et Yvon Deschamps que Le Journal a publiée dimanche­­­, je me suis dit que notre petit monde culturel a bien changé.

Et pas vraiment pour le mieux.

LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE

Je me demande ce que ces quatre mousquetaires pensent de notre époque. Je suis sûr que la rectitude politique ambiante les décourage.

Car s’il y a des artistes qui se foutaient pas mal de l’opinion des autres, c’est bien eux !

La police de la pensée, ils n’en avaient rien à foutre !

Ils faisaient ce qui leur tentait, en se sacrant des qu’en-dira-t-on. C’était quatre francs-tireurs, quatre électrons libres.

Prenez Charlebois.

En 1977, alors qu’il avait 33 ans, l’enfant terrible du rock québécois a sorti un album intitulé Swing Charlebois Swing.

Qu’est-ce qu’on voyait sur la pochette du 33 tours ?

Charlebois tout nu, en train de fumer un joint ou mettant le feu à une guitare ?

Non : Charlebois en train de jouer au golf.

C’est l’un des plus gros F**k You jamais­­­ lancés par un artiste à ses fans.

Aujourd’hui, on dirait que Charlebois est un traître, un bourgeois, un capitaliste qui se vautre dans le confort et l’indifférence.

Nos soldats de la République Indépendante du Plateau grimperaient dans les rideaux.

Mais Charlebois, lui, se foutait des réactions. Il voulait juste être fidèle à lui-même.

C’était ça, sa vie : il jouait au golf. Pourquoi faire l’hypocrite et persister à jouer au révolutionnaire de salon ?

C’est ce que j’appelle avoir un front de bœuf. C’est ça, un vrai artiste.

Suivre son chemin coûte que coûte.

Pas mettre un carré rouge parce que c’est la mode et que ça fait plaisir aux jeunes.

NIGGER BLACK

Un an plus tôt, Charlebois avait sorti sa toune la plus baveuse : Punch créole.

Imitant un accent haïtien, il chantait : « Moi plus chanter en créole / Plus jamais chanter en créole / Pays trop petit pour gagner sa vie / Moi plus chanter oh ! non jamais chanter... »

Primo, l’accent haïtien ne passerait plus. Appropriation culturelle ! Caricature ! Stéréotype raciste !

Et puis, qu’est-ce que Charlebois voulait dire ? Qu’il ne chantera plus en joual, car le marché québécois est trop petit ?

Traître ! Anti Québécois !

Avouez, fallait avoir des couilles en béton pour sortir une telle toune l’année de l’élection du PQ...

Et que dire d’Yvon Deschamps avec son monologue Nigger Black ? À notre époque où on sert le mot « raciste ! » à toutes les sauces, le plus grand de nos humoristes se ferait crucifier sur la place publique et devrait demander pardon pour sauver sa carrière...

Sans oublier Louise Forestier qui incarnait une méchante Chinoise dans Ixe-13 de Jacques Godbout, ou Mouffe qui, avec Pierre Harel, a « bulldozé » le cinéma québécois avec Bulldozer, un « opéra de quatre cennes » enragé et blasphématoire.

50 ANS PLUS TARD

Ces artistes-là n’avaient pas froid aux yeux.

Je suis sûr qu’ils regardent notre époque et se disent : « Boy, qu’est-ce qui s’est passé ? »