Un paradoxe royal

Depuis la nuit des temps, bien avant l’avènement des médias et de Facebook, les humains, y compris les esclaves, les paysans et les colonisés, ont été fascinés par le pouvoir réel ou fictif des monarques et des empereurs.

La royauté britannique, l’ultime survivante, exerce encore une fascination planétaire. Le spectaculaire mariage du prince Harry et de sa nouvelle princesse Meghan Markle, n’est pas en reste.

Couronné « roi et reine de Twitter » par le très monarchique Paris Match, le couple princier s’annonce déjà comme l’objet prisé d’innombrables documentaires et reportages de magazines à potins. En notre ère moderne, cette fascination pour la monarchie – l’institution pourtant la moins démocratique qui soit après la papauté – ne m’étonne guère.

De la superbe et tragique Lady Diana à Meghan, la magnifique roturière américaine, métissée et divorcée, leur arrivée chez les Windsor, comme dans toute bonne famille, y aura ajouté une immense couche de dysfonctions prévisibles, et ce faisant, divertissantes. Du pain et des jeux, comme toujours.

Vie fantasmée

Bref, c’est un peu le roman en direct d’une vie fantasmée et projetée. De fait, tous ces hommes, femmes et enfants agglutinés autour de la chapelle Saint-George pour l’union nuptiale, semblaient être plus émus que ne l’étaient les vrais invités des mariés. Dans la chapelle, leurs invités privilégiés plongeant leur nez la plupart du temps dans leur livret de cérémonie.

Propagande britannique pour les uns et produit d’une industrie médiatique détraquée pour les autres, les passions soulevées par la vie tragique de Lady Diana ou le nouveau couple princier Harry-Meghan, sont surtout le reflet d’une époque où les liens humains éclatent de toutes parts.

De plus en plus de gens étant isolés de par leurs multiples écrans, la royauté britannique n’est-elle pas un peu la « super famille », même dysfonctionnelle, souhaitée secrètement ? Le paradoxe est frappant.

Les « royaux » sont richissimes, beaux et célèbres, c’est sûr. Mais ils forment aussi une « famille » qui, au bénéfice de sa propre survie au 21e siècle, se donne en spectacle sans compter.

La mort en direct

Autre paradoxe : alors qu’en Occident, la mort est plus occultée que jamais et les rituels la suivant se font anormalement brefs et discrets, la mort terrible de la jeune princesse Diana en 1997 provoqua une déferlante mondiale de larmes. Pendant des jours, comme si elle faisait partie de nos propres familles, la terre ne tournait plus qu’autour de sa disparition prématurée.

Était-ce aussi le reflet d’un vide existentiel rempli momentanément par la tragédie d’une princesse ? Cette énigmatique « princesse des cœurs » qui, une fois divorcée de Charles, reprenait enfin le contrôle de sa propre vie ?

Presque trop parfaits, les futurs monarques et couple princier William et Kate déchaînent moins les passions. À l’opposé, d’une eau plus moderne et dissonante, Harry le prince autrefois tapageur et sa belle princesse Meghan venue d’ailleurs, fascineront encore longtemps. Devant un fantasme inatteignable, la vraie vie part toujours perdante...