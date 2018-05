Un père reçoit 10 balles en protégeant sa fille enceinte de jumeaux

Un père a tout fait pour sauver sa fille enceinte de jumeaux et a été atteint par dix balles en voulant la protéger d'un tireur, et ce, le jour de son mariage.

Les policiers de Philadelphie n'ont pas retrouvé les auteurs de cette fusillade, mais croient que la jalousie aurait un rôle à jouer dans cette histoire, c'est pourquoi ils recherchent l'ex-femme du nouveau marié.

Vers 22 h 30 dimanche, la nouvelle mariée enceinte de cinq mois célébrait son mariage lorsque l'ex-femme de son nouveau mari s'est présentée.

Après une altercation entre les deux femmes, il semble que deux hommes auraient sorti des armes. Une douzaine de balles ont été tirées en direction de la jeune femme de 23 ans et de son père de 73 ans.

Celui-ci s'est interposé et a été atteint par dix balles tandis que sa fille a été touchée à la jambe et à la hanche. Les policiers disent qu'il a sauvé la vie de sa fille et de ses enfants à naître.

Le père reposait toujours dans un état critique à l'hôpital. L'enquête est toujours en cours.