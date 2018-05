Un studio québécois a réalisé des effets visuels pour Solo

Il y a du talent québécois derrière le nouveau film de la saga Star Wars. Plusieurs artistes du studio québécois Hybride ont en effet contribué aux effets visuels du très attendu Solo : une histoire de Star Wars, qui prend l’affiche cette semaine.

Pour Hybride, un studio fondé en 1991 et installé dans les Laurentides, il s’agit d’une quatrième incursion dans l’univers de Star Wars. Comme pour les trois films précédents de la saga, Hybride a travaillé en partenariat avec Industrial Light & Magic (ILM), le réputé studio d’effets visuels créé en 1975 par nul autre que George Lucas (le créateur de Star Wars).

« C’est le 4e Star Wars sur lequel on travaille et c’est notre participation la plus significative à ce jour sur cette franchise, indique en entrevue le président et directeur des opérations chez Hybride, Pierre Raymond.

Ce qui est bien, c’est qu’à chaque fois qu’on a travaillé sur un nouveau film Star Wars, notre participation a doublé. Pour Solo : une histoire de Star Wars, notre mandat a été très important et je dirais aussi que ç’a été une de nos expériences de travail les plus agréables à ce jour. »

Savoir-faire

Hybride ne peut pas pour l’instant donner beaucoup de précisions sur le nombre et la nature des plans d’effets visuels créés pour Solo : une histoire de Star Wars en raison d’une entente de confidentialité imposée par la production du film jusqu’au début juin. Mais Pierre Raymond dit être particulièrement fier du travail effectué par les artistes du studio québécois :

« L’univers de Star Wars a une signature très précise, rappelle-t-il. Il faut évidemment respecter certaines règles. Après quatre films de la franchise, il y a certains éléments qu’on maîtrisait déjà bien. Mais dans cette industrie, il ne faut jamais s’asseoir sur nos lauriers. Il y a des plans dans le nouveau Star Wars pour lesquels on a dû se réinventer et repousser les limites de notre savoir-faire. »

Solo : une histoire de Star Wars est la 15e collaboration entre Hybride et ILM. Rappelons que ILM est considéré comme un des plus importants studios d’effets visuels au monde.

« On a commencé à travailler avec eux en 2013 pour Pacific Rim et il s’est développé ensuite une belle relation de confiance. C’est un studio très généreux dans le partage d’idées et de techniques », souligne Pierre Raymond.