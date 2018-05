Fenty Beauty dévoile un tutoriel beauté inspirant pour celles qui ont de l'acné

Dans le monde de la beauté, les tutoriels de maquillage spécialement conçus pour celles qui ont des problèmes de peau se font souvent rares.

Les mannequins et «beauty gurus» à la peau parfaite sont la norme et rares sont les personnes qui s’affichent avec de l’acné dans cette industrie. C’est pourquoi plusieurs saluent l’initiative de Fenty Beauty de normaliser l’acné et de démontrer comment leurs produits pour le teint fonctionnent sur les peaux sujettes aux comédons.

À LIRE AUSSI : La nouvelle collection estivale de Fenty Beauty va vous faire dépenser toute votre paye

Dans la vidéo, la danseuse et chorégraphe Ysabelle Capitulé nous apprend qu’en seulement quelques étapes, elle arrive à camoufler son acné tout en conservant l’aspect naturel de sa peau.

La marque beauté de Rihanna est connue pour être la plus inclusive possible, notamment du point de vue de la couleur de la peau. Ce dernier tutoriel prouve que la marque Fenty est pour toutes les filles, peu importe la pigmentation, la texture ou l’état de l’épiderme. Inspirant!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!