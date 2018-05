Un virage numérique qui passe désormais par Amazon Canada

Allez Housses s’est lancée dans le commerce en ligne il y a cinq ans par le biais de son site transactionnel, MassageBoutik.com. Un virage qui a permis à l’entreprise de doubler son chiffre d’affaires.

La PME de Laval, dont les ventes sont concentrées à 90 % au Québec, veut maintenant élargir son territoire de ventes aux autres provinces canadiennes. Elle a choisi, comme principale porte d’accès, Amazon Canada.

« Les acheteurs en ligne utilisent de plus en plus Amazon pour faire leur recherche. Si on veut qu’ils nous trouvent, il faut y être », explique Mme Sonia Sanscartier, présidente et propriétaire, qui prévoit un lancement dans les premiers jours de juin.

Au début, MassageBoutik.com ne vendra que quelques-uns de sa large gamme de produits, dont ses ensembles de literie pour table de massage, son gel de massage et ses robes de chambre.

« La demande est forte pour ce produit qui est le plus vendu sur Amazon dans le marché de la massothérapie et des centres d’esthétique », explique Mme Sanscartier.

Massothérapeute de formation, elle a racheté Allez Housses en 2012 pour prendre la relève des fondateurs.

Doubler sa capacité de production

MassageBoutik.com se prépare depuis 1996 à son expansion canadienne. L’entreprise, qui fabrique tous ses produits en tissu dans son atelier lavallois, a automatisé une partie de ses opérations, dont sa salle de coupe.

« Nous avons ainsi doublé notre capacité de production afin de répondre à la croissance de la demande », affirme Mme Sanscartier.

Depuis des semaines, l’équipe de production s’active pour fabriquer les produits qui seront en vente sur la nouvelle place de marché. Au fur et à mesure, la marchandise est emballée et expédiée dans les centres de distribution du géant du commerce en ligne.

« Pour que les acheteurs de nos produits puissent bénéficier du service Prime, il faut que la livraison soit gérée par Amazon, explique Mme Sanscartier. Nous voulons nous assurer de ne pas tomber en rupture de stock. »

Parce que s’il est facile d’ouvrir un compte fournisseur sur la plateforme, c’est aussi très facile de perdre ses privilèges en raison de retours trop fréquents ou de produits manquants.

La clientèle de MassageBoutik.com est composée principalement de professionnels des domaines de la massothérapie et de l’esthétisme.

Sonia Sanscartier n’a pas fixé un objectif de ventes précis avec sa prochaine offensive sur Amazon.

« C’est difficile à évaluer parce qu’il y a beaucoup d’inconnu. Mais nous sommes prêts pour la guerre », dit-elle.

Une fois bien établi sur Amazon Canada, MassageBoutik.ca vise le marché américain. « Nous gravissons les marches une à la fois, mais nous ne les déboulerons pas », assure la dirigeante de l’entreprise qui emploie une dizaine d’employés.

Une aide financière des plus cruciales

Dans sa stratégie de développement du commerce en ligne, Sonia Sanscartier bénéficie du programme d’accompagnement du Conseil québécois du commerce de détail.

Ministère de l’Économie

Offert en collaboration avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, il vise à favoriser la transition numérique de plus de 1 300 commerçants québécois.

Le programme lui donne ainsi accès à de l’aide pour établir un diagnostic et définir un plan d’action. Il lui permet également de faire appel au service d’un expert pour l’aider à atteindre ses objectifs d’affaires.

« Avec notre site transactionnel, nous avons fait quelques essais-erreurs. Cela nous a fait réaliser qu’on perd beaucoup à travailler avec de supposés experts qui offrent leurs services en dilettante. Il faut aller vers les véritables spécialistes. Ça coûte plus cher, mais ça rapporte plus. »

Une aide essentielle pour vraiment propulser ses ventes, surtout pour une petite équipe comme celle de MassageBoutik.com.

Attirer du trafic sur son site web exige une présence en continu sur les réseaux sociaux.

Achat de mots-clés, infolettres, campagnes de promotion, « tout ça demande beaucoup de temps », explique Sonia Sanscartier, qui gère le tout avec l’aide de son adjointe.

Avec la croissance anticipée de ses activités en ligne, elle espère embaucher bientôt une ressource à temps plein pour effectuer la gestion de communauté sur les réseaux sociaux.

Jusqu’à maintenant, la dirigeante estime avoir investi 10 000 dollars dans le développement de sa place de marché sur Amazon.

Subvention et crédits

Le programme du Conseil québécois du commerce de détail lui permet d’obtenir une subvention gouvernementale et des crédits d’impôt qui contribuent à financer en partie l’opération.

« L’aide est là, il faut en profiter », dit-elle.

Profil de Allez Housses