CHATELLE, Albert



À L'Assomption, le 10 février 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé Albert Chatelle, fils de feu Albert Chatelle et de feu Yvonne Barrette et l'ont précédé: Jacqueline, André, Louis-Pierre.Il laisse dans le deuil son frère Jean-Paul, son neveu François, sa nièce Micheline, son filleul Éric et autres parents et amis.L'inhumation aura lieu le samedi 26 mai 2018 à 11h au cimetière de Ste-Thérèse de Blainville.www.complexefunerairejeancomtois.ca