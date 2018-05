LEMELIN, Lise



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 16 mai 2018, à l'âge de 62 ans, est décédée Lise Lemelin, fille de feu Maurice Lemelin et de feu Rita Roberge.Elle laisse dans le deuil son époux Rivard Huppé; les enfants de son conjoint: Xavier (Anne), Martin (Marie-Soleil), Sandra (Pierre-Luc) et Julien-Pierre (Aurélie); ses frères et sa soeur: Yvon (Claire), Claude (Nicole), Guy, Jacques, Line (Wilbrod), feu Claire et Stéphane (Daniel); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Christiane, Serge (Diane), Lina (Michel), Violette (Marquis), Pierre (Lise), Stéphane (Francine) et feu Sylvain; les petits-enfants de son conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.Sincères remerciements à l'équipe attentionnée et empathique qui a pris soin de bien accompagner Lise à la Maison de soins palliatifs du Littoral, à Lévis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (http://www.mspdulittoral.com/).La famille vous accueillera au1845, BOULEVARD GUILLAUME-COUTURELÉVIS, SECTEUR SAINT-ROMUALDle vendredi 25 mai de 19h à 21h et le samedi 26 mai à compter de 9h. La cérémonie sera célébrée le samedi 26 mai à 11h, à la chapelle du complexe.Groupe Garneau Thanatologue418-839-8823www.groupegarneau.com