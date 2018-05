13 groupes des années 80 qui refont des tournées cette année et qui passent pas loin de chez vous

Les spectacles de retrouvailles sont devenus une business en soi dans l’industrie du rock. Et bien des Québécois carburent à la nostalgie quand vient le temps de s’acheter des billets de spectacles.

Si on a eu droit à une panoplie de groupes des années 60 et 70 qui sont remontés sur les planches, il ne fallait pas s’attendre à ce que les vedettes des années 80 regardent le train passer.

Même si on devine que dans bien des cas, ces comeback sont plus en lien avec l’appât du gain qu'avec la vraie passion de la musique, les fans ne s’en formalisent pas trop et ne boudent pas leur plaisir.

Notez que certaines des formations mentionnées ici ont débuté leur carrière avant les années 80... Mais c'est au cours de cette joyeuse décade qu'ils ont connu le succès.



Simple Minds

La formation de Jim Kerr, dont la pièce Don’t you (forget about me) est étroitement liée au film Breakfast Club, s’est tout de même bâti un solide répertoire quelques années avant la sortie du film de John Hugues.

Le 28 septembre au M Telus à Montréal

Glass Tiger

Ces sympathiques Ontariens vont se rendre jusqu’à Alma cet été! Et ce, après avoir joué la veille au Festival d’été de Québec. Ça va en faire du monde qui va chanter en chœur «DON’T FORGET ME WHEN I’M GONE...»

Le 13 juillet au festival d’été de Québec

Le 14 juillet au Festivalma (oh le jeu de mot!)... à Alma



The Box

Le groupe de Jean-Marc Pisapia, quoique moins actif qu’à la belle époque de Closer together, chouchoute ses fans chaque année avec quelques concerts au Québec et en Ontario.

Le 13 juillet à Québec

Le 4 août à Sainte-Thérèse



Hall and Oates

Le grand blond et le petit moustachu reviennent vous chanter Out of Touch, I can't go for that, Maneater et un paquet d'autres hits. Profitez-en: ça arrive pas souvent!

13 juillet au Centre Bell

Boy George avec Culture Club

Qui l’eût cru? La joyeuse bande de la décennie 80 sera de passage en ville... Au centre commercial Fairview Pointe-Claire! Profitez-en pour faire du magasinage en hurlant «Karma-karma-karma-Chameleon...»

Le 25 août au Centre Fairview Pointe-Claire à Montréal

Joan Jett and the Blackhearts (avec Styx)

Drôle de mélange que cette soirée réunissant les interprètes de Suite Madame Blue et celle de I love Rock ‘n’ Roll. (Styx a connu ses heures de gloire aussi durant les années 70... Mais puisque le groupe partage ici la scène avec Joan Jett, aussi bien en parler.)

Le 3 juillet à la Place Bell de Laval



ZZ Top

Les célèbres barbus du rock débarqueront au Québec cet été avec leurs guitares en peluche.

Le 16 août au Centre Vidéotron à Québec

Le 17 août à la Place Bell à Laval

Lost 80’s avec A Flock of Seagulls, Wang Chung et Men Without Hats

L’ultime concert à voir pour les nostalgiques décomplexés. C’est comme un tout-inclus avec quelques groupes qui varient selon les villes. À Laval, les tripeux des années 80 auront droit entre autres à A Flock of Seagulls, Wang Chung et Men Without hats. Tristement, le spectacle est présenté le même soir que le spectacle de Simple Minds est à Montréal.

Le 28 septembre à la Place Bell à Laval

Blondie

La troupe new-wave menée par Deborah Harry existait avant les années 80 mais cette décennie lui a donné un envol et élargi considérablement son public. Et on va pas se le cacher: on est content que Blondie soit de passage chez nous.

Le 4 août au festival OSHEAGA au Parc Jean-Drapeau à Montréal

Cindy Lauper

La dynamique chanteuse en met toujours plein les yeux... et surtout plein les oreilles. Car si on la connaît surtout pour son hymne Girls just want to have fun, elle a bien d’autres vers d’oreilles à son actif. She Bop, True Colours, Time after time... ça vous dit rien?

Le 13 juillet au Festival d’été de Québec

Judas Priest (avec Deep Purple)

Deux piliers du métal feront trembler les colonnes du centre Bell à grands coups de décibels. Même si Deep Purple était plus actif dans les années 70, Judas Priest pour sa part a connu ses heures de gloire dans la première moitié des années 80. Un des groupes-phares, avec Iron Maiden, Saxon et même Def Leppard, du courant surnommé New wave of British heavy metal.

Le 29 août au Centre Bell à Montréal

Si jamais vous ne pouvez dépenser autant pour aller voir tous ces spectacles où les années 80 sont à l’honneur, vous pouvez tout simplement vous rabattre sur le spectacle 80's de Sylvain Cossette présenté le 6 septembre au Casino de Montréal.